Тарифы на воду не будут повышать: регулятор отменил предыдущее решение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) во время своего внеочередного заседания отменила решение от 29 июня по корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Цены решили оставить неизменными.

Об этом 3 июля сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Предыдущее решение регулятора предполагало, что тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны вырасти в среднем на 32%. Это вызвало негодование в обществе. На ситуацию отреагировали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава государства заявил, что "решение, мягко говоря, позорное". Он поручил правительству представить ответное решение. До этого Шмигаль назвал повышение тарифов на воду неприемлемым решением, также заявив, что оно не было согласовано с правительством.

"Верховный Главнокомандующий в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотвод, что является самодостаточным основанием для отмены принятого регулятором решения. Кроме этого, премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций по такому решению. В связи с этим с этим предлагаю отменить постановления от 29 июня 2023 года в соответствии с перечнем, обнародованным в проекте решения", — подытожил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Решению регулятора предшествовал призыв предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения, к НКРЭКУ повысить тарифы хотя бы на треть с июля, потому что не хотят больше терпеть значительные убытки от работы по действующим тарифам, уже не соответствующим экономическим реалиям. При этом они указывали, что повышение тарифов было согласовано еще в декабре 2022 года, но так и не произошло.

Поэтому теперь НКРЭКУ начинает консультации с Кабинетом министров Украины и всеми заинтересованными сторонами для выработки "справедливого социального решения", которое сможет обеспечить дополнительные финансовые ресурсы из Государственного бюджета или другие компенсаторные механизмы для покрытия расходов водоканалов.

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