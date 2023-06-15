Водоканалы призвали НКРЭКУ все же поднять тарифы на воду с июля – хотя бы до согласованного в декабре уровня

Коммунальные предприятия, оказывающие услуги централизованного водоснабжения и водоотвода, призывают Национальную комиссия, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысить тарифы хотя бы на 33% в среднем уже с 1 июля.

Об этом сообщил на пресс-конференции президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий, передает "Укринформ". По его словам, это необходимо для стабильного обеспечения потребителей водой и соблюдения водоканалами всех технологических процессов.

"Еще летом прошлого года мы подали расчеты наших тарифов, которые должны действовать в 2023 году. Регулятор их согласовал. Мы ожидали, что НКРЭКУ примет решение об их установлении еще в декабре. Нас убеждали, что вопрос о повышении тарифов будет рассмотрен после завершения отопительного сезона, потом перенесли рассмотрение на 1 мая, затем – на 1 июня", - отметил он.

По словам руководителя объединения, по состоянию на 15 июня водоканалы даже не видят перспективы рассмотрения этого вопроса, хотя он касается определения источников финансирования целой отрасли. По его информации, ущерб водопроводчикам в 2022 году составил 4,4 миллиарда гривен, а с начала этого года – уже 3,4 миллиарда.

Новицкий напомнил, что тарифы на коммунальные услуги субъектов естественных монополий, коими являются водоканалы, и субъектов потребления на смежных рынках должны обеспечивать возмещение всех экономически обоснованных плановых затрат на производство, тогда как установление тарифов на коммунальные услуги ниже экономически обоснованных затрат на их производство не допускается и может быть обжаловано в суде.

"Но мы все прекрасно понимаем, что в суде наши вопросы могут решаться годами, а нам нужно работать сейчас и предоставлять определенные законодательством услуги соответствующего качества. Никто не изменял требования относительно, например, показателей качества питьевой воды с учетом реалий военного времени. А эти показатели зависят от реагентов, которые водоканалы вынуждены сейчас покупать за границей, и их стоимость соответственно увеличилась", - подчеркнул он.

Глава профильной ассоциации отметил, что за последние 10 лет минимальная заработная плата увеличилась в Украине в 5,5 раза, стоимость электроэнергии – в 5,2 раза, отопление – в 4 раза, коагулянтов – в 5,3 раза, в то время как тарифы на воду увеличились в 2,9-4 раза.

"27 декабря 2022 года НКРЭКУ согласовала предоставленные водоканалами расчеты о повышении в среднем на 33% тарифов на их услуги. Тогда еще была учтена стоимость реагентов и электроэнергии на конец года. Сейчас эта стоимость, к сожалению, изменилась. Но мы призываем регулятора принять решение относительно установления новых тарифов на воду с 1 июля хотя бы по тем расчетам, чтобы система водообеспечения могла функционировать", - подчеркнул Новицкий.

В сообщении же после указанной пресс-конференции "Укрводоканалэкология" указывает, что просит либо предусмотреть в бюджете страны необходимые 12 миллиардов гривен для спасения отрасли, либо поднять тариф для населения в среднем на 10 гривен, с выплатой субсидий малообеспеченным слоям населения, в размере 600 миллионов гривен.

Указанная сумма недостаточности оборотных средств водоканалов, как отмечают в ассоциации, сложилась по следующим причинам:

• значительное ухудшение качества воды в поверхностных источниках в связи с военными действиями и их последствиями;

• повышение цен на реагенты и обеззараживание практически в два, а то и в три раза;

• повышение стоимости электроснабжения почти вдвое, в то время как тарифы водоснабжающих предприятий остались неизменными;

• значительное увеличение аварийных ситуаций из-за гидроударов, возникающих при отключении электроэнергии и в результате бомбардировок и ракетных атак;

• повышение цен на горюче-смазочные материалы почти вдвое по сравнению с ценами января 2022 года;

• стремительный и масштабный отток кадров из-за низкой заработной платы и роста опасности при работе под обстрелами;

• значительное сокращение реализации услуги водоснабжения при невозможности смены технологических регламентов водоподготовки (население покупает меньше воды при невозможности существенно сократить затраты на ее подготовку).



Указано, что донорские и гуманитарные организации оказывают определенную помощь на восстановление пострадавших в результате боевых действий объектов, некоторым предприятиям помогают закупить определенное количество реагентов, однако эта помощь не распространяется на саму деятельность водоканалов.

Хроническое недофинансирование отрасли, как говорят в "Укрводоканалэкологии", может привести к перебоям в предоставлении услуг водоснабжения и водоотвода; невозможности своевременного выполнения ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций; несвоевременной уплате или уплате не в полной мере за электроэнергию, что приведет к отключению предприятий; а также снижению надежности пожаротушения.

Напомним, что указанное решение от 27 декабря было отменено НКРЭКУ уже 30 декабря из-за "недоразумений при его оформлении". По словам руководителя регулятора Константина Ущаповского, из-за возникшего хаоса разные члены комиссии в момент голосования имели разное представление о том, за какой именно проект решения они голосуют.

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