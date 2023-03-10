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НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на воду: ожидаются два этапа изменений
Нацкомиссия по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует в марте провести открытое слушание касательно установления тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что сейчас прорабатывается возможность установления указанных тарифов двумя этапами: с 1 апреля и с 1 июля.
В НКРЭКУ отметили, что проекты тарифов были тщательно проверены, а их изменение отвечает требованиям действующего законодательства.
"С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и для обеспечения их услугами централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества, регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что еще с 1 января 2023 года в Украине должны были вырасти тарифы на водоснабжение и водоотвод. Однако за несколько дней до этого НКРЭКУ отменила это решение и отправила соответствующие проекты на доработку.
Позже глава НКРЭКУ Константин Ущаповский отмечал, что тарифы на коммунальные услуги могут вырасти после завершения отопительного сезона.