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- Енергетика
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В Україні можуть підняти тарифи на комунальні послуги після завершення опалювального сезону
Уряд має намір після закінчення опалювального сезону повернутись до питання підвищення тарифів на комунальні послуги.
Про це заявив голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) Костянтин Ущаповський, пише "Дзеркало тижня".
"Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи планується у 2023 році підвищення тарифів на комунальні послуги.
За словами Ущаповського, це дасть змогу збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Зараз уряд разом із нами, разом із Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання", - зазначив Ущаповський.
Зазначимо, Кабінет міністрів України у грудні затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам у розмірі 14 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду, аби тарифи для людей залишилися зараз без змін.