В Україні можуть підняти тарифи на комунальні послуги після завершення опалювального сезону

Уряд має намір після закінчення опалювального сезону повернутись до питання підвищення тарифів на комунальні послуги.

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Про це заявив голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) Костянтин Ущаповський, пише "Дзеркало тижня".

"Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи планується у 2023 році підвищення тарифів на комунальні послуги.

За словами Ущаповського, це дасть змогу збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

"Зараз уряд разом із нами, разом із Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання", - зазначив Ущаповський.

Зазначимо, Кабінет міністрів України у грудні затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам у розмірі 14 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду, аби тарифи для людей залишилися зараз без змін.