В Украине могут поднять тарифы на коммунальные услуги после завершения отопительного сезона

Правительство намерено по окончании отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги.

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Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК) Константин Ущаповский, пишет "Зеркало недели".

"Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для стабилизации рынка", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли в 2023 году повышение тарифов на коммунальные услуги.

По словам Ущаповского, это позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.

"Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой по окончании отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу", – отметил Ущаповский.

Отметим, Кабинет министров Украины в декабре утвердил порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам в размере 14 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах на тепло и горячую воду, чтобы тарифы для людей остались сейчас без изменений.