Мобильные операторы поднимают тарифы. Как будут расти цены на связь в течение 2023 года

То, что сейчас кажется ростом тарифов на мобильный интернет и связь, фактически является приведением уровня стоимости услуг операторов к показателям в начале 2022 года, но в долларовом эквиваленте. Именно курс валют, инфляция и продолжающаяся война в Украине — основные факторы повышения тарифов мобильных операторов. Delo выяснило, как будут расти цены на связь в течение 2023 года

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

В начале 2023 года Kyivstar поднял некоторые свои тарифы почти в два раза, Vodafone – на 40-60 грн, Lifecell – на 20-75 грн в зависимости от тарифа.

Тарифы для контрактных абонентов Kyivstar, которые пользуются услугами три и более лет, также изменят, но по-разному. Каждого клиента оператор уведомит индивидуально. Lifecell изменит стоимость таких тарифов: "Лайфхак", "Интернет Жара", "Железная двадцатка", а также "4 Безлимита 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт".

К концу 2023 мобильный интернет и связь неизбежно подорожают еще на 30%. По крайней мере, такие прогнозы делают опрошенные Delo.ua эксперты рынка.

Телеком-эксперт Александр Глущенко объясняет, что для поддержки работы сети операторы должны систематически инвестировать в ее разветвление, ремонт и общую поддержку. Военные действия в стране, веерные отключения электроэнергии в течение нескольких месяцев только увеличивают сумму, которую компании должны вкладывать, не только в улучшение своих услуг, но и в восстановление, закупку нового оборудования и генераторов.

Вдобавок к этому у многих операторов уменьшилась абонентская база, потому что клиенты выехали за границу и перестали пользоваться услугами. Кроме того, дефицит кадров, который был до полномасштабного вторжения, усилился, ведь часть специалистов была мобилизована, а часть – эвакуировалась.

"В Украине очень много факторов, влияющих на цену — точно ничего дешеветь не будет. Для понимания на будущее можно отталкиваться от такой пропорции: у вас тарифный план был, условно говоря, $10 — год назад в гривневом эквиваленте вы платили 290 грн, то есть сейчас вы должны платить 400 грн, что также составляло бы $10. Рано или поздно операторы поднимут стоимость своих тарифов до такого уровня (в среднем). До конца 2023 года можно ожидать роста тарифов мобильных операторов на 30%". Александр Глущенко Телеком-эксперт, член Общественного совета при Национальном совете по телевидению и радиовещанию

Как мобильные операторы рассчитывают процент роста тарифа

В lifecell объяснили, что процент, на который поднимаются цены – индивидуален для каждого тарифного плана.

"Запланированное изменение стоимости будет составлять 20-75 грн в зависимости от тарифа. Мы понимаем, что большинство наших абонентов испытывают давление от постоянного роста цен, поэтому предлагаем оплатить пакет услуг на год вперед, это позволит зафиксировать старую стоимость и дополнительно получить скидку до 15%. Также мы предоставляем возможность самостоятельно выбрать любой открытый для подключения тарифный план и изменить его без дополнительной платы", – пояснили в компании.

В Kyivstar обращают внимание на активность абонента: если клиент тратит даже больше за месяц, чем стоимость его пакета, – компания предложит ему новый тариф. Такое предложение абонент получает незадолго до запланированных изменений – за 1-2 месяца.

"За год до изменений мы работаем с ценовым предложением "на полке". Если в 2021 году первоначальная стоимость тарифа подписки была 135 грн, то сейчас 150 грн, а вскоре может стать 175 грн. Это вынужденные изменения, продиктованные рынком. И, конечно, изменение стоимости услуг у нас всегда сопровождается увеличением объема услуг. Если клиентам не нужен больший объем услуг, то Kyivstar дает возможность всем абонентам изменить свой тариф на более дешевый. И это бесплатно". Павел Дорошук Руководитель отдела ценообразования для абонентов массового рынка Kyivstar

Vodafone на пути коммуникации с абонентами по поднятию тарифов принял решение предоставлять новые предложения. Компания решила запустить новую тарифную линейку, в которой введен принцип минут, которые можно использовать для звонков на разные сети в Украине и безлимитный трафик на 38 популярнейших приложений и мессенджеров.

Операторы рассчитывают, что новые тарифные планы или увеличение возможностей в рамках действующих смягчат процесс поднявших цен на свои услуги.

Сколько операторы вложили в восстановление сетей

Расходы, связанные с войной в феврале-сентябре 2022 года, Vodafone оценивает в 810 млн грн . За этот период компания возобновила работу 242 объектов связи, которые были разрушены или получили повреждения в результате боевых действий. Специалисты компании увеличили емкость сети в районах густонаселенных западных областей, где поселилось большинство внутренних переселенцев. Всего за 9 мес Vodafone построил 147 новых базовых станций, вывел в эфир около 3000 базовых станций 4G, также для увеличения емкости было модернизировано 1422 3G БС.

Капитальные расходы Kyivstar в 2022 году составили почти 4 млрд грн. В эту сумму входит не только финансирование восстановления разрушенной сети, строительство новых базовых станций и модернизация старых, но и инвестиции в закупку генераторов.

"В 2023 году мы продолжаем восстанавливать разрушенную сеть на Херсонщине и Харьковщине, где до 80% оборудования было полностью уничтожено. Возможно, еще хуже ситуация нас ждет на остальных временно оккупированных территориях. Поэтому мы готовимся увеличивать инвестиции, чтобы восстановить украинскую связь на всей территории Украины", - отметил руководитель отдела ценообразования для абонентов массового рынка Kyivstar.

В lifecell еще не готовы назвать сумму, вложенную в восстановление оборудования. В то же время отмечают, что ремонтные бригады компании регулярно выезжают на объекты, пострадавшие от обстрелов, чтобы оперативно восстанавливать связь. За год совершили более 80 тысяч таких выездов. За время войны инженеры восстановили более 670 км поврежденных оптоволоконных линий.