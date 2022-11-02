Владелец "Киевстара" решил продать российские активы

Нидерландский холдинг Veon, являющийся владельцем "Киевстара", решил продать свой российский бизнес - мобильный оператор "ВымпелКом", предоставляющий услуги под брендом Beeline.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"VEON Ltd. объявляет, что проводит процесс продажи своих российских подразделений. Руководство Veon изучает все возможные варианты, стремясь достичь оптимального результата для всех заинтересованных сторон, включая Veon, ее российских подразделений, акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Информацию о потенциальных покупателях и других подробностях компания не сообщает.

Компания Veon – глобальный провайдер, предоставляющий связь и услуги более чем 200 миллионам клиентов. Компания была основана в Москве в 1992 году как "ВымпелКом". Она являлась одним из первых операторов мобильной связи в России. В настоящее время Veon является голландской телекоммуникационной компанией. В Украине группа представлена мобильным оператором "Киевстар".