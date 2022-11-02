Власник "Київстару" вирішив продати російські активи

Нідерландський холдинг Veon, який є власником "Київстару", вирішив продати свій російський бізнес – мобільний оператор "Вимпелком", який надає послуги під брендом Beeline.

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Про це йдеться у повідомленні компанії.

"VEON Ltd. оголошує, що проводить процес продажу своїх російських підрозділів. Керівництво Veon наразі вивчає усі можливі варіанти, прагнучи досягнути оптимального результату для всіх зацікавлених сторін, включно з Veon, її російськими підрозділами, акціонерами, кредиторами, клієнтами й співробітниками, які працюють як у Росії, так і за її межами",- йдеться в повідомленні.

Інформацію про потенційних покупців та інші подробиці компанія не повідомляє.

Компанія Veon – глобальний провайдер, що надає зв’язок і послуги понад 200 мільйонам клієнтів. Компанія була заснована в Москві у 1992 році як "Вимпелком". Вона була одним з перших операторів мобільного зв'язку в Росії. Наразі Veon є голландською телекомунікаційною компанією. В Україні група представлена мобільним оператором "Київстар".