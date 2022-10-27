- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Абоненти "Київстар" отримають спеціальні умови від криптобіржі Binance
Провідна світова криптобіржа та блокчейн-екосистема Binance оголосила про початок співробітництва із національним мобільним оператором “Київстар”.
Про це повідомила пресслужба "Київстар".
У межах цього партнерства користувачі "Київстар", які цікавляться інноваціями, блокчейном, інвестиціями та фінансовими продуктами, отримають доступ до широкого кола криптовалютних можливостей.
Зазначається, що всі клієнти мобільного оператора у застосунку “Мій Київстар” зможуть отримати спеціальний промокод, який потім можна використати при реєстрації на Binance.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Завдяки цьому після реєстрації нові користувачі Binance отримають великий перелік переваг: до 300$ у вигляді вітального бонусу для здійснення торгів, 20% знижки на торгову комісію та багато інших. Ця пропозиція діятиме протягом місяця.
"Сьогодні важливо об’єднувати зусилля задля відновлення економіки у ці тяжкі для країни часи. Заручившись досвідом компанії Київстар, ми зможемо запропонувати клієнтам широкий спектр переваг та криптовалютних можливостей, що забезпечать найкращий клієнтський досвід у використанні сучасних цифрових технологій. Це ще один наш крок на меті до демократизації та розвитку криптоіндустрії в Україні,” - сказав генеральний менеджер Binance в Україні Кирило Хом'яков.
У майбутньому Binance та "Київстар" планують разом докладати зусиль, для підвищення криптограмотності в Україні, що допоможе знизити бар’єри для початку використання цифрових активів у повсякденному житті.
Нагадаємо, криптобіржу Binance інтегрували в мобільний застосунок "Дія". Це дозволить користувачам проходити верифікацію за декілька хвилин.
ДОВІДКА:
Binance – провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури з комплексом фінансових продуктів, що включає найбільшу за обсягом біржу торгівлі цифровими активами. Платформа Binance, якій довіряють мільйони людей у світі, має на меті надати свободу грошей для користувачів. Вона пропонує унікальний портфель криптовалютних продуктів та можливостей. Серед них: торгівля та фінанси, освіта, дослідження, благодійність, інвестиції та інкубація, децентралізація та інфраструктурні рішення, а також багато іншого.