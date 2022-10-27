Абоненти "Київстар" отримають спеціальні умови від криптобіржі Binance

Провідна світова криптобіржа та блокчейн-екосистема Binance оголосила про початок співробітництва із національним мобільним оператором “Київстар”.

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Про це повідомила пресслужба "Київстар".

У межах цього партнерства користувачі "Київстар", які цікавляться інноваціями, блокчейном, інвестиціями та фінансовими продуктами, отримають доступ до широкого кола криптовалютних можливостей.

Зазначається, що всі клієнти мобільного оператора у застосунку “Мій Київстар” зможуть отримати спеціальний промокод, який потім можна використати при реєстрації на Binance.

Завдяки цьому після реєстрації нові користувачі Binance отримають великий перелік переваг: до 300$ у вигляді вітального бонусу для здійснення торгів, 20% знижки на торгову комісію та багато інших. Ця пропозиція діятиме протягом місяця.

"Сьогодні важливо об’єднувати зусилля задля відновлення економіки у ці тяжкі для країни часи. Заручившись досвідом компанії Київстар, ми зможемо запропонувати клієнтам широкий спектр переваг та криптовалютних можливостей, що забезпечать найкращий клієнтський досвід у використанні сучасних цифрових технологій. Це ще один наш крок на меті до демократизації та розвитку криптоіндустрії в Україні,” - сказав генеральний менеджер Binance в Україні Кирило Хом'яков.

У майбутньому Binance та "Київстар" планують разом докладати зусиль, для підвищення криптограмотності в Україні, що допоможе знизити бар’єри для початку використання цифрових активів у повсякденному житті.

Нагадаємо, криптобіржу Binance інтегрували в мобільний застосунок "Дія". Це дозволить користувачам проходити верифікацію за декілька хвилин.

ДОВІДКА:

Binance – провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури з комплексом фінансових продуктів, що включає найбільшу за обсягом біржу торгівлі цифровими активами. Платформа Binance, якій довіряють мільйони людей у ​​світі, має на меті надати свободу грошей для користувачів. Вона пропонує унікальний портфель криптовалютних продуктів та можливостей. Серед них: торгівля та фінанси, освіта, дослідження, благодійність, інвестиції та інкубація, децентралізація та інфраструктурні рішення, а також багато іншого.