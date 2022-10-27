Абоненты "Киевстар" получат специальные условия от криптобиржи Binance

Ведущая мировая криптобиржа и блокчейн-экосистема Binance объявила о начале сотрудничества с национальным мобильным оператором "Киевстар".

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Об этом сообщила пресс-служба "Киевстар".

В рамках этого партнерства пользователи "Киевстар", интересующиеся инновациями, блокчейном, инвестициями и финансовыми продуктами, получат доступ к широкому кругу криптовалютных возможностей.

Отмечается, что все клиенты мобильного оператора в приложении "Мой Киевстар" смогут получить специальный промокод, который затем можно использовать при регистрации на Binance.

Благодаря этому после регистрации новые пользователи Binance получат большой список преимуществ: до 300$ в виде приветственного бонуса для осуществления торгов, 20% скидки на торговую комиссию и многие другие. Это предложение будет действовать в течение месяца.

"Сегодня важно объединять усилия по восстановлению экономики в эти трудные для страны времена. Заручившись опытом компании "Киевстар", мы сможем предложить клиентам широкий спектр преимуществ и криптовалютных возможностей, которые обеспечат наилучший клиентский опыт в использовании современных цифровых технологий. Это еще один наш шаг на цели к демократизации и развитию криптоиндустрии в Украине, - сказал генеральный менеджер Binance в Украине Кирилл Хомяков.

В будущем Binance и "Киевстар" планируют вместе прилагать усилия для повышения криптограмотности в Украине, что поможет снизить барьеры для начала использования цифровых активов в повседневной жизни.

Напомним, криптобиржу Binance интегрировали в мобильное приложение "Дія". Это позволит пользователям проходить верификацию через несколько минут.

СПРАВКА:

Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, включающая крупнейшую по объему торговую биржу цифровыми активами.