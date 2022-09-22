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- ІТ та Телеком
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Верифікуватися на Binance тепер можна через "Дію": як це зробити
Криптобіржу Binance інтегрували в мобільний застосунок "Дія". Це дозволить користувачам проходити верифікацію за декілька хвилин. Про це 27 вересня повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
З допомогою "Дії" для верифікації в Binance достатньо поділитися цифровою копією документа в застосунку.
"Для захисту своїх клієнтів та запобіганню фінансовим злочинам Binance дотримується суворих правил. Саме тому, щоб верифікуватися на платформі криптобіржі, користувачам необхідно було фотографувати паспорт та завантажувати в систему самотужки", — зазначили у відомстві.
Мінцифри підготувало відеоінструкцію, як пройти процедуру верифікації на Binance.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Уточнюємо, що верифікація через "Дію" доступна тільки для нових користувачів Binance. Ті, хто зарєструвався до 5 вересня 2022 року, зможуть верифікуватись через "Дію" пізніше.
Нагадаємо, в застосунку "Дія" з 31 серпня з'явилися чотири нові сервіси - електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.
Також повернулася функція сплати штрафів від патрульної поліції у разі порушення правил дорожнього руху, яка з лютого також була призупинена. У Мінцифри обіцяють відновити згодом і сплату штрафів за фото- та відеофіксацією.