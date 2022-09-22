Верифицироваться на Binance теперь можно через "Дію": как это сделать

Криптобиржу Binance интегрировали в мобильное приложение "Дія". Это позволит пользователям проходить верификацию за несколько минут. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

С помощью "Дії" для верификации в Binance достаточно поделиться цифровой копией документа в приложении.

"Для защиты своих клиентов и предотвращения финансовых преступлений Binance соблюдает строгие правила. Именно поэтому, чтобы верифицироваться на платформе криптобиржи, пользователям необходимо было фотографировать паспорт и загружать в систему самостоятельно", - отметили в ведомстве.

Минцифры подготовило видеоинструкцию, как пройти процедуру верификации на Binance.

Уточняем, что верификация через "Дію" доступна только новым пользователям Binance. Зарегистрировавшиеся до 5 сентября 2022 года смогут верифицироваться через "Дію" позже.

Напомним, в приложении "Дія" с 31 августа появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском языке и услуга шеринга авто.

Также вернулась функция уплаты штрафов от патрульной полиции в случае нарушения ПДД, которая с февраля также была приостановлена. В Минцифре обещают восстановить впоследствии и уплату штрафов по фото- и видеофиксации.