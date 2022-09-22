В Украине запустили платежную карту для расчетов криптовалютой

Украинский банк Unex Bank, компания Mastercard и финтех-стартап Weld Money запустили первую в Украине криптовалютную платежную карту weld, позволяющую рассчитываться криптовалютой за товары и услуги везде, где доступны безналичные оплаты.

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Weld card – это цифровая платежная карта на базе Debit Mastercard®, которая привязана к криптовалютному кошельку на платформе Weld Money. Карту можно добавить в Apple Pay, Google Pay и рассчитываться криптовалютой за товары и услуги без необходимости пользователю самостоятельно конвертировать ее в обычную (фиатную) валюту.

Конвертация криптовалюты происходит в автоматическом режиме: при расчете картой weld эквивалентная сумма списывается с криптовалютного баланса кошелька Weld Money.

В настоящее время weld card позволяет рассчитываться стейблкоином USDT, а вскоре будут добавлены криптовалюты bitcoin и altcoin.

Как производится оплата?

Пользователь weld card прилаживает смартфон или смарт-часы (с поддержкой Apple Pay, Google Pay) с цифровой картой к POS-терминалу или вводит данные карты при оплате онлайн на сайте магазина. Банк производит расчетную операцию в гривне, а эквивалент использованной клиентом гривневой суммы списывается с криптовалютного баланса пользователя на платформе Weld Money.

Таким образом, для пользователя процесс оплаты криптовалютной картой weld не отличается от обычной безналичной оплаты, и никакие дополнительные действия для расчета криптовалютой не требуются.

Какие операции доступны с weld card?

Пользователи weld card могут оплачивать товары и услуги в физических магазинах и онлайн, а также снимать наличные средства в банкоматах, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты. При этом при оплате товаров и услуг картой weld никакие дополнительные комиссии с пользователя не взимаются.

Оформить карточку weld могут граждане Украины старше 21 года.

Выпуск цифровой карты бесплатный. При необходимости клиент также может заказать выпуск физической пластиковой карты в отделении Unex Bank.

"Запуск первой в Украине криптокарты – важный проект не только для Unex Bank, но и для всей страны, поскольку он открывает совершенно новый этап в развитии финтех-инноваций в стране и закрепляет за Украиной статус одного из ключевых европейских драйверов новейших финансовых технологий и сервисов ", – отметил Иван Свитек, председатель правления Unex Bank .

"Расчеты криптовалюты – одна из наиболее ожидаемых инноваций в платежах для украинцев, а согласно недавнему исследованию Mastercard SME Index, каждый десятый предприниматель в Украине уже принимает криптовалюту как оплату за товары или услуги. Уверена, что запуск первой криптовалютной карты в Украине откроет новую страницу развития платежного рынка с последующим запуском криптоинноваций в отрасли", – отметила Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

"Мы на пороге трансформации глобальной финансовой системы в "Деньги 3.0". Криптовалюты, CBDC, NFT и другие цифровые активы станут новым этапом эволюции финансов, заменяя фиат. Мы стремимся стать удобной платформой для украинцев, которая будет сопровождать этот переходный период", – комментирует миссию проекта Ирина Лоренс, соучредительница Weld Money.

"Изобретение блокчейна навсегда изменит не только финансы, но и то, как мы взаимодействуем. Понимая это, а также вдохновляясь идеей объединить людей в рамках финансовой свободы, мы создали современное платежное решение, которое ускорит использование цифровых активов в реальной жизни. Карта weld дает возможность безопасно, моментально и законно использовать криптовалюту для ежедневных расчетов", – дополнил Алексей Мерецкий, соучредитель Weld Money .

"Развитие блокчейн-бизнеса будет способствовать экономическому восстановлению Украины. Наша цель сейчас – сделать опыт повседневного легального использования криптовалют максимально доступным для всех украинцев. Блокчейн в финансовом секторе – это не будущее, а наша реальность, и Weld Money, по своей сути, преодолевает барьер между благами Web3 и существующей экономикой: наша карта стала первой, эмитированной в Украине, криптокартой для легальных ежедневных расчетов криптой", — говорит Алексей Бобок, СЭО и соучредитель Weld Money.

Напомним, блокчейн-экосистема Binance и торговая сеть супермаркетов Varus запускают возможность расчета за продукты и товары в магазинах сети онлайн, с использованием криптогаманца и технологии Binance Pay.