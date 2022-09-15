Согласно новому исследованию, опубликованному сегодня аналитической блокчейн-компанией Chainalysis, Украина вошла в топ-3 мировых лидеров по использованию крипты. На первом месте разместился Вьетнам, а на втором – Филиппины.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, команда Минцифры работает над развитием и легализацией криптоиндустрии в Украине. Разработали профильный закон "О виртуальных активах", который в марте подписал президент.

"Вместе с Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку продолжаем работу над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, чтобы определить налогообложение сделок с виртуальными активами", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что в Минцифре хотят создать в Украине наиболее благоприятные условия для развития криптобизнеса.

"Чтобы мировые криптокомпании могли легально заходить в Украину и вести бизнес, используя банковскую систему. А украинцы декларировать и защищать свои доходы в виртуальных активах", - отметил министр.

Напомним, блокчейн-экосистема Binance и торговая сеть супермаркетов Varus запускают возможность расчета за продукты и товары в магазинах сети онлайн, с использованием криптокошелька и технологии Binance Pay.