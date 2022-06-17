Украинцы могут получить денежную помощь от криптобиржи Binance

Внутренне перемещенные лица могут получить денежную помощь от одной из крупнейших мировых криптобирж Binance. Пилотный проект запущен во Львовской области и уже 1000 человек получили выплаты.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance выделила 1,2 млн долларов в помощь украинцам со статусом ВПЛ. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Минцифры с основателем Binance — CZ.

"Это одно из самых больших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины. В течение 3 месяцев выплаты будут поступать на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту (75 долларов в месяц)", - отметил Федоров.

По его словам, пилотный проект запущен во Львовской области и уже 1000 человек получили выплаты.

Федоров подчеркнул, что с начала полномасштабной войны России в Украине компания Binance демонстрировала существенную поддержку Украины. До этого Binance уже осуществили выплаты 1713 украинцам, которые вынужденно выехали в страны Европейского Союза и планируют помочь 5000 беженцам из Украины.

Отметим, с 31 мая украинцы, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.

Отметим, что выплаты для внутренне перемещенных лиц от государства с мая будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, или те, у кого разрушено жилье в результате войны.