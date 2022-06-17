Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Общество
Дата публикации

Украинцы могут получить денежную помощь от криптобиржи Binance

Украинцы могут получить денежную помощь от криптобиржи Binance

Внутренне перемещенные лица могут получить денежную помощь от одной из крупнейших мировых криптобирж Binance. Пилотный проект запущен во Львовской области и уже 1000 человек получили выплаты.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance выделила 1,2 млн долларов в помощь украинцам со статусом ВПЛ. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Минцифры с основателем Binance — CZ.

"Это одно из самых больших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины. В течение 3 месяцев выплаты будут поступать на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту (75 долларов в месяц)", - отметил Федоров.

По его словам, пилотный проект запущен во Львовской области и уже 1000 человек получили выплаты.

Федоров подчеркнул, что с начала полномасштабной войны России в Украине компания Binance демонстрировала существенную поддержку Украины. До этого Binance уже осуществили выплаты 1713 украинцам, которые вынужденно выехали в страны Европейского Союза и планируют помочь 5000 беженцам из Украины.

Отметим, с 31 мая украинцы, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.

Отметим, что выплаты для внутренне перемещенных лиц от государства с мая будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, или те, у кого разрушено жилье в результате войны.  

Автор:
Светлана Манько