Украинцы могут подать заявку на денежную помощь от международных организаций через платформу єДопомога

С 31 мая украинцы, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики.

На социальной платформе єДопомога украинцы могут подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций.

Чтобы подать заявку на материальную помощь нужно:

заполнить персональные данные;

указать IBAN — международный номер банковского счета.

"Этот номер можно узнать в личном кабинете или приложении банка, где открыт банковский счет человека", — отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она сообщила, что данные, которые человек указывает в заявке, верифицируются на основе данных из государственных реестров.

Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.

Напомним, как сообщалось ранее, правительство приняло разработанное Министерством социальной политики решение, которое обеспечивает возможность распространить дополнительные выплаты от международных организаций на жителей оккупированных, деоккупированных или находящихся в зоне активных боевых действий территорий (в соответствии с постановлением КМУ от 16 апреля 2022 года № 457 "О поддержке отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины").

Проект реализован Министерством социальной политики Украины при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и Программы развития ООН в Украине в соответствии с условиями меморандумов Министерства социальной политики Украины с Миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и Обществом Красного Креста Украины, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программой ООН, Международной организацией по миграции и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отметим, что выплаты для внутренне перемещенных лиц от государства с мая будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, или те, у кого разрушено жилье в результате войны.