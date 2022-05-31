Українці можуть подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій через платформу єДопомога

З 31 травня українці, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких йдуть активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи, можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

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Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

На соціальній платформі є Допомога українці можуть подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій.

Щоб подати заявку на матеріальну допомогу, потрібно:

заповнити персональні дані;

вказати IBAN – міжнародний номер банківського рахунку.

" Цей номер можна дізнатися в особистому кабінеті або додатку банку, де відкрито банківський рахунок людини", - зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона повідомила, що дані, які людина вказує у заявці, верифікуються на основі даних із державних реєстрів.

Верифіковані заявки передаватимуть міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення про виплати на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, уряд прийняв розроблене Міністерством соціальної політики рішення, яке забезпечує можливість поширити додаткові виплати від міжнародних організацій на мешканців окупованих, деокупованих або активних бойових дій територій, що знаходяться в зоні (відповідно до постанови КМУ від 16 квітня 2022 року № 457) Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України").

Проект реалізовано Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні відповідно до умов меморандумів Міністерства соціальної політики України з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України, ЮНІСЕФ, Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Міжнародною організацією з міграції та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Зазначимо, що виплати для внутрішньо переміщених осіб від держави з травня отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій, або ті, хто має зруйноване житло внаслідок війни.