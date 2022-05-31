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Рада виділила із держбюджету додаткові гроші для переселенців

Рада виділила із держбюджету додаткові гроші для переселенців

Верховна Рада України на засіданні 31 травня ухвалила в цілому законопроект №7413, яким внесла зміни до держбюджету-2022. Зокрема, нардепи вирішили направити більше грошей на державну програму "єДопомога".

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Документ підтримали 299 народних депутатів, повідомляє нардеп Ярослав Желєзняк у своєму Telegram.

Загалом ВР вирішила збільшити витрати держбюджету на 287 млрд грн, частину з них спрямують на держпрограму "єДопомога".

В рамках цієї програми українці, які змушені були через війну стати внутрішньо переміщеними особами (ВПО), отримують гроші від держави, а також від міжнародних організацій та волонтерів.

Зокрема, Кабінет міністрів України спільно з Організацією Об'єднаних Націй запускали дві нові програми виплат грошей внутрішньо переміщеним особам. Держава самостійно виплачувала кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну допомогу на суму 2 тисячі гривень.

Зазначимо, що виплати для внутрішньо переміщених осіб із травня отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій, або ті, у кого зруйновано житло внаслідок війни.

Автор:
Віта Молодан