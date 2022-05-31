Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Общество
Дата публикации

Рада выделила из госбюджета дополнительные деньги для переселенцев

Рада выделила из госбюджета дополнительные деньги для переселенцев

Верховная Рада Украины на заседании 31 мая приняла в целом законопроект №7413, которым внесла изменения в госбюджет-2022. В частности, нардепы решили направить больше денег на государственную программу "єДопомога".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Документ поддержали 299 народных депутатов, сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

В целом ВР решила увеличить расходы госбюджета на 287 млрд грн, часть из них направят на госпрограмму "єДопомога".

В рамках этой программы украинцы, которые вынуждены были из-за войны стать внутри перемещёнными лицами (ВПЛ), получают деньги от государства, а также от международных организаций и волонтеров.

В частности, Кабинет министров Украины совместно с Организацией Объединенных Наций запускали две новые программы выплат денег внутренне перемещенным лицам. Государство самостоятельно выплачивало каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную помощь в сумме 2 тысячи гривен. 

Отметим, что выплаты для внутренне перемещенных лиц с мая будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, или те, у кого разрушено жилье в результате войны.  

Автор:
Вита Молодан