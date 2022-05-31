Рада выделила из госбюджета дополнительные деньги для переселенцев

Верховная Рада Украины на заседании 31 мая приняла в целом законопроект №7413, которым внесла изменения в госбюджет-2022. В частности, нардепы решили направить больше денег на государственную программу "єДопомога".

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Документ поддержали 299 народных депутатов, сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

В целом ВР решила увеличить расходы госбюджета на 287 млрд грн, часть из них направят на госпрограмму "єДопомога".

В рамках этой программы украинцы, которые вынуждены были из-за войны стать внутри перемещёнными лицами (ВПЛ), получают деньги от государства, а также от международных организаций и волонтеров.

В частности, Кабинет министров Украины совместно с Организацией Объединенных Наций запускали две новые программы выплат денег внутренне перемещенным лицам. Государство самостоятельно выплачивало каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную помощь в сумме 2 тысячи гривен.

Отметим, что выплаты для внутренне перемещенных лиц с мая будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, или те, у кого разрушено жилье в результате войны.