Кабмін спільно з ООН запускає дві нові програми виплат для переселенців

Кабінет Міністрів України спільно з Організацією Об'єднаних Націй запускають дві нові програми виплат грошей внутрішньо переміщеним особам. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 15 квітня, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"За нашими домовленостями, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, отримуватимуть по 2200 гривень щомісяця на кожного члена сім'ї. Ці гроші ООН платитиме протягом 3 місяців", - резюмував очільник Кабміну.

З-поміж вимушених переселенців малозабезпечені пенсіонери окремо додатково отримуватимуть ще по 2200 гривень. Планується, що ці гроші отримуватимуть близько 700 тисяч внутрішньопереміщених осіб.

Раніше Міністерство соціальної політики також повідомило, що спільно із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) запустило програму виплат незахищеним сім'ям з дітьми, які постраждали через війну і потребують фінансової підтримки.

Мова йде про сім'ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років, а також про сім'ї з двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.

Виплати також передбачені у сумі 2220 гривень на особу на місяць (але не більше ніж на п'ять осіб у сім'ї), при цьому влада позначила, що гроші видаватимуться одразу на три місяці.