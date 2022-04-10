В Україні продовжили терміни виплат вимушеним переселенцям до 30 квітня - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про продовження термінів програми фінансової допомоги українцям, які були змушені переїжджати з регіонів бойових дій до 30 квітня.

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Для українців, які через війну були змушені покинути свої будинки та переїхати до інших регіонів, продовжили термін отримання фінансової допомоги до 30 квітня. Йдеться про урядову програму виплат по 2 тис. грн дорослим та 3 тис. грн дітям. Про це під час засідання Кабінету Міністрів повідомив глава уряду Денис Шмигаль. Раніше кінцевим терміном було 14 квітня.

"Приймаємо рішення про продовження терміну отримання допомоги вимушеним переселенцям. Кінцевий термін тепер 30 квітня", – сказав прем'єр.

Допомогу для переселенців від держави можуть отримати українці, які вимушено змінили місце проживання через війну і ті, хто зареєструвався як переселенці в новому населеному пункті.

Для реєстрації як переселенця можна прийти до найближчого Центру надання адмінпослуг. З 30 березня з'явилася можливість зареєструватись і за допомогою "Дії".

Нагадаємо, що 31 березня управління Верховного комісара ООН із захисту біженців спільно з "Укрпоштою" розпочали виплату кожній внутрішньо переміщеній особі по 2220 гривень готівкою. Ця допомога надається додатково для виплат від держави.