ЮНИСЕФ расширил критерии помощи многодетным семьям: как получить деньги

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) с 15 июня расширил критерии получения денежной помощи для украинских семей с детьми, пострадавших из-за войны войны и нуждающихся в финансовой поддержке.

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Как сообщается на сайте фонда, теперь начинается второй этап программы, в котором могут принять участие семьи, принадлежащие к одной из двух категорий: либо имеющие трех и более детей до 18 лет, либо имеющие по крайней мере одного ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Напомним, что в рамках первой фазы программы деньги могли получить семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет; и семьи, имеющие двух и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок – с инвалидностью.

Помощь оказывается семьям независимо статуса ВПЛ в любом регионе Украины, но при условии, что они до сих пор не получали денежную помощь от ЮНИСЕФ или другой международной гуманитарной организации после 24 февраля. Регистрация на программу денежной помощи производится через сайт register.unicef.org.

В Житомирской, Киевской и Кировоградской областях социальные работники в общинах персонально регистрируют семьи, отвечающие критериям программы, поэтому в этих регионах для регистрации можно обратиться к социальному работнику из отдела социальной защиты населения в соответствующей общине.

ЮНИСЕФ отмечает, что предоставленные заявителем данные будут проверены на наличие всех обязательных данных и отсутствие в них ошибок. Если заявка прошла технический отбор, глава домохозяйства получит SMS на номер, указанный в заявке. Техническая проверка длится до двух недель, если это единственная зарегистрированная заявка от семьи (без дубликатов).

Если семья отвечает критериям программы и раньше не получала помощь ни от одной другой международной гуманитарной организации, ей будут начислены средства. После денежного перевода поступает SMS для подтверждения получения платежа. ЮНИСЕФ отправляет сообщение с короткого номера 4224.

Идентификационный код и номер счета в формате IBAN должен принадлежать одному человеку, указанному в заявке в качестве получателя средств. Ошибки во внесении этих данных могут привести к задержке выплат.

Сумма денежной помощи в месяц составляет 2220 гривен на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек. Семья получает одноразовую выплату за три месяца на указанный в заявке банковский счет. Следовательно, максимальная сумма выплаты составит 33,3 тысячи гривен.