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Общество
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ПриватБанк начинает выплаты денежной помощи от международных организаций

ПриватБанк начинает выплаты денежной помощи от международных организаций
ПриватБанк начинает выплаты помощи социально незащищенным украинцам

ПриватБанк начинает выплаты помощи украинцам в рамках совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"ПриватБанк начинает выплаты помощи социально незащищенным украинцам в рамках нового совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Министерства социальной политики. Согласно условиям проекта, Красный Крест будет оказывать финансовую помощь малообеспеченным семьям из пострадавших общин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер пособия составляет 2500 грн на человека в месяц, продолжительность программы – 3 месяца.

Средства будут перечислены переводом PrivatMoney на банковскую карточку украинского банка, зарегистрированную в Минсоцполитике.

Если получатель не имеет зарегистрированной банковской карты, помощь можно получить в отделении ПриватБанка или по телефону 3700 - на карту ПриватБанка, указав ее при получении или наличными.

Регистрироваться для участия в программе не нужно – получатели помощи, чей номер телефона доступен, будут проинформированы о включении в программу через SMS-сообщения от Красного Креста.

Помощь получат семьи, имеющие официальный статус малообеспеченных, зарегистрированные в Министерстве социальной политики и которые до 24 февраля 2022 года проживали на территориях, пострадавших от вооруженного конфликта (независимо от того, уехала эта семья или осталась) .

Среди регионов, где будет предоставлена ​​помощь пострадавшим общинам – Донецкая, Луганская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Отметим, с 31 мая украинцы, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.

Отметим, что выплаты для внутренне перемещенных лиц от государства с мая будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, или те, у кого разрушено жилье в результате войны.  

Автор:
Светлана Манько