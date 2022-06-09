ПриватБанк розпочинає виплати грошової допомоги від міжнародних організацій

ПриватБанк розпочинає виплати допомоги українцям у рамках спільного проекту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінсоцполітики.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

"ПриватБанк розпочинає виплати допомоги соціально незахищеним українцям у рамках нового спільного проекту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міністерства соціальної політики. Згідно з умовами проекту, Червоний Хрест надаватиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім'ям із постраждалих громад", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмір допомоги становить 2500 грн на особу на місяць, тривалість програми – 3 місяці.

Кошти буде перераховано на банківську картку українського банку, зареєстровану в Мінсоцполітиці.

Якщо одержувач не має зареєстрованої банківської картки, допомогу можна отримати у відділенні ПриватБанку або за телефоном 3700.

Реєструватися для участі в програмі не потрібно – отримувачі допомоги, номер телефону яких доступний, будуть проінформовані про включення до програми через SMS-повідомлення від Червоного Хреста.

Допомогу отримають сім'ї, які мають офіційний статус малозабезпечених, зареєстровані в Міністерстві соціальної політики та які до 24 лютого 2022 року проживали на територіях, які постраждали від збройного конфлікту (незалежно від того, чи поїхала ця сім'я чи залишилася) .

Серед регіонів, де буде надано допомогу постраждалим громадам – Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

Зазначимо, з 31 травня українці, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях чи територіях, на яких йдуть активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи, можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Зазначимо, що виплати для внутрішньо переміщених осіб від держави з травня отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій, або ті, хто має зруйноване житло внаслідок війни.