ЮНІСЕФ розширив критерії допомоги багатодітним родинам: як отримати гроші

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) з 15 червня розширив критерії отримання грошової допомоги для українських сімей з дітьми, що постраждали через війну та потребують фінансової підтримки.

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Як повідомляється на сайті фонду, відтепер розпочинається другий етап програми, у якому можуть взяти участь родини, що належать до однієї з двох категорій: або мають трьох і більше дітей до 18 років, або мають принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років.

Нагадаємо, що в рамках першої фази програми гроші могли отримати сім'ї, що мають трьох та більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років; та сім'ї, що мають двох та більше дітей до 18 років, з яких хоча б одна дитина - з інвалідністю.

Допомога надається сім'ям незалежно статусу ВПО, у будь-якому регіоні України, але за умови, що вони досі не отримували грошової допомоги від ЮНІСЕФ чи іншої міжнародної гуманітарної організації після 24 лютого. Реєстрація на програму грошової допомоги проводиться через сайт register.unicef.org.

У Житомирській, Київській та Кіровоградській областях соціальні працівники у громадах персонально реєструють родини, що відповідають критеріям програми, тож у цих регіонах для реєстрації можна також звернутися до соціального працівника з відділу соціального захисту населення у відповідній громаді.

ЮНІСЕФ зазначає, що надані заявником дані буде перевірено на наявність всіх обов'язкових даних і відсутність в них помилок. Якщо заявка пройшла технічний відбір, голова домогосподарства отримає SMS на номер, вказаний у заявці. Технічна перевірка триває до двох тижнів, якщо це єдина зареєстрована заявка від родини (без дублікатів).

Якщо родина відповідає критеріям програми і раніше не отримала допомоги від жодної іншої міжнародної гуманітарної організації, їй будуть нараховано кошти. Після грошового переказу надходить SMS для підтвердження отримання платежу. ЮНІСЕФ надсилає повідомлення з короткого номеру 4224.

Ідентифікаційний код і номер рахунку у форматі IBAN має належати одній людині, яка вказана у заявці як отримувач коштів. Помилки у внесенні цих даних можуть спричинити затримку виплат.

Сума грошової допомоги на місяць складає 2220 гривень на кожного члена сім'ї, але не більше як на п'ятьох осіб. Родина отримує одноразову виплату за три місяці на вказаний у заявці банківський рахунок. Отже, максимальна сума виплати становитиме 33,3 тисячі гривень.