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Українці можуть отримати грошову допомогу від криптобіржі Binance

Українці можуть отримати грошову допомогу від криптобіржі Binance

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати грошову допомогу від однієї з найбільших світових криптобіржів Binance. Пілотний проект запущено у Львівській області та вже 1000 осіб отримали виплати.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн. доларів на допомогу українцям зі статусом ВПО. Це стало можливим завдяки співпраці Мінцифри із засновником Binance – CZ.

"Це одне з найбільших пожертвувань, зроблених приватною компанією для України. Протягом 3 місяців виплати надходитимуть на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку (75 доларів на місяць)", - зазначив Федоров.

За його словами, пілотний проект запущено у Львівській області та вже 1000 осіб отримали виплати.

Федоров наголосив, що з початку повномасштабної війни Росії в Україні компанія Binance демонструвала суттєву підтримку України. До цього Binance вже здійснили виплати 1713 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу та планують допомогти 5000 біженцям із України.

Зазначимо, з 31 травня українці, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях чи територіях, на яких йдуть активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи   можуть подати заявку   отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Зазначимо, що виплати для внутрішньо переміщених осіб від держави з травня отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій, або ті, хто має зруйноване житло внаслідок війни.

Автор:
Світлана Манько