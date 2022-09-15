Згідно нового дослідження, яке сьогодні опублікувала аналітична блокчейн-компанія Chainalysis, Україна увійшла в топ-3 світових лідерів з використання крипти. На першому місці розмістився В'єтнам, а на другому Філіппіни.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, команда Мінцифри багато працює над розвитком та легалізацією криптоіндустрії в Україні. Розробили профільний закон "Про віртуальні активи", який у березні підписав президент.

"Разом з Комісією з цінних паперів та фондового ринку продовжуємо роботу над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу України, щоб визначити оподаткування операцій з віртуальними активами", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що у Мінцифри хочуть створити в Україні найбільш сприятливі умови для розвитку криптобізнесу.

"Щоб світові криптокомпанії могли легально заходити в Україну та вести бізнес, використовуючи банківську систему. А українці — декларувати та захищати свої доходи у віртуальних активах", - зауважив міністр.

Зазначимо, блокчейн-екосистема Binance та торговельна мережа супермаркетів Varus запускають можливість розрахунку за продукти та товари в магазинах мережі онлайн, з використанням криптогаманця та технології Binance Pay.