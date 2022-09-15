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У супермаркетах Varus можна буде розраховуватися криптовалютою
Блокчейн-екосистема Binance та торговельна мережа супермаркетів Varus запускають можливість розрахунку за продукти та товари в магазинах мережі онлайн, з використанням криптогаманця та технології Binance Pay. Про це 15 вересня повідомила пресслужба Varus.
Покупці зможуть заплати за покупку криптовалютою через Varus, така можливість буде доступна у всіх супермаркетаї мережі.
"Криптани також хочуть їсти, тому ми не залишаємось осторонь і надаємо можливість купити кефір за ефір з доставкою. Завдяки технологічним партнерам Binance та SettlePay анонсуємо зовсім скоро таку можливість і в офлайн мережі,” — сказав керівник центру електронного бізнесу Varus Олег Спірін.
Наразі для швидкої оплати криптовалютою онлайн в супермаркетах мережі, необхідно лише:Підписуйтеся на наш YouTube канал
зареєструватися у мобільному застосунку Binance; замовити товари на сайті супермаркету та серед запропонованих способів оплати обрати “Криптовалютою онлайн після збирання” і підтвердити оплату у мобільному застосунку Binance.
Раніше українська мережа магазинів електроніки та побутової техніки "Фокстрот" спільно із криптовалютною платформою Binance запустила послугу оплати покупки техніки за допомогою Binance Pay.
Для цього при замовленні у розділі "спосіб оплати" потрібно вибрати "Оплата криптовалютою через Binance Pay" та підтвердити оплату в мобільному додатку Binance.