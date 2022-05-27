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"Фокстрот" запустив оплату криптовалютою через Binance Pay
Українська мережа магазинів електроніки та побутової техніки "Фокстрот" спільно із криптовалютною платформою Binance 27 травня запустила послугу оплати покупки техніки за допомогою Binance Pay, повідомляє Speka.media.
Новою послугою можна скористатися в онлайн-магазині та у всіх магазинах "Фокстрот".
"Для нас це перша інтеграція Binance Pay з e-commerce партнером в Україні, і ми активно продовжуватимемо розвиток у цьому напрямку", - зазначив генеральний менеджер Binance в Україні Кирило Хом'яков.
Як купити техніку в "Фокстроті" за криптовалюту
Спочатку потрібно відкрити сайт рітейлера (інтернет-магазин). Після того, як покупець вибере товар, йому як зазвичай потрібно вибрати "Оформити замовлення". У відповідному розділі необхідно вказати необхідну контактну інформацію.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У розділі "спосіб оплати" потрібно вибрати "Оплата криптовалютою через Binance Pay" та підтвердити оплату в мобільному додатку Binance.
У разі купівлі у фізичному магазині "Фокстрот" для оплати товару криптовалютою слід звернутися до продавця-консультанта. Він сформує необхідний QR-код.