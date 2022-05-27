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Ритейл
Дата публикации

"Фокстрот" запустил оплату криптовалютой через Binance Pay

"Фокстрот" запустил оплату криптовалютой через Binance Pay

Украинская сеть магазинов электроники и бытовой техники "Фокстрот" совместно с криптовалютной платформой Binance 27 мая запустила услугу оплаты покупки техники с помощью Binance Pay, сообщает Speka.media.

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Новой услугой можно воспользоваться в онлайн-магазине и во всех магазинах "Фокстрот".

"Для нас это первая интеграция Binance Pay с e-commerce партнером в Украине, и мы будем активно продолжать развитие в этом направлении", — отметил генеральный менеджер Binance в Украине Кирилл Хомяков.

Как купить технику в "Фокстрот" за криптовалюту

Сначала нужно открыть сайт ритейлера (интернет-магазин). После того, как покупатель выберет товар, ему как обычно нужно выбрать "Оформить заказ". В соответствующем разделе нужно указать необходимую контактную информацию.

В разделе "способ оплаты" нужно выбрать "Оплата криптовалютой через Binance Pay" и подтвердить оплату в мобильном приложении Binance.

В случае покупки в физическом магазине "Фокстрот" для оплаты товара криптовалютой нужно обратиться к продавцу-консультанту. Он сформирует нужный QR-код.

Автор:
Вита Молодан