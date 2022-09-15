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В супермаркетах Varus можно будет рассчитываться криптовалютой
Блокчейн-экосистема Binance и торговая сеть супермаркетов Varus запускают возможность расчета за продукты и товары в магазинах сети онлайн с использованием криптокошелька и технологии Binance Pay. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Varus.
Покупатели смогут заплатить за покупку криптовалютой через сайт Varus, такая возможность будет доступна во всех супермаркетах сети.
"Криптаны также хотят есть, поэтому мы не остаемся в стороне и предоставляем возможность купить кефир за эфир с доставкой. Благодаря технологическим партнерам Binance и SettlePay анонсируем совсем скоро такую возможность и в оффлайн сети", - сказал руководитель центра электронного бизнеса Varus Олег Спирин.
На даный момент для быстрой оплаты криптовалютой онлайн в супермаркетах сети необходимо только:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- зарегистрироваться в мобильном приложении Binance;
- заказать товары на сайте супермаркета и среди предложенных способов оплаты выбрать "Криптовалютой онлайн после сбора" и подтвердить оплату в мобильном приложении Binance.
Ранее украинская сеть магазинов электроники и бытовой техники "Фокстрот" совместно с криптовалютной платформой Binance запустила услугу оплаты покупки с помощью Binance Pay.
Для этого при заказе в разделе "способ оплаты" нужно выбрать "Оплата криптовалютой через Binance Pay" и подтвердить оплату в мобильном приложении Binance.