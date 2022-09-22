В Україні запустили платіжну картку для розрахунків криптовалютою

Український банк Unex Bank, компанія Mastercard та фінтех-стартап Weld Money запустили першу в Україні криптовалютну платіжну картку weld, яка дозволяє розраховуватися криптовалютою за товари та послуги всюди, де доступні безготівкові оплати.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Weld card – це цифрова платіжна картка на базі Debit Mastercard®, яка прив’язана до криптовалютного гаманця на платформі Weld Money. Картку можна додати до Apple Pay, Google Pay і розраховуватися криптовалютою за товари та послуги без необхідності користувачу самостійно конвертувати її у звичайну (фіатну) валюту.

Конвертація криптовалюти відбувається в автоматичному режимі: при розрахунку карткою weld еквівалентна сума списується з криптовалютного балансу гаманця Weld Money.

Наразі weld card дозволяє розраховуватися стейблкоіном USDT, а невдовзі будуть також додані криптовалюти bitcoin та altcoin.

Як відбувається оплата?

Користувач weld card прикладає смартфон або смарт-годинник (з підтримкою Apple Pay, Google Pay) із цифровою карткою до POS-терміналу або вводить дані картки під час оплати онлайн на сайті магазину. Банк проводить розрахункову операцію в гривні, а еквівалент використаної клієнтом гривневої суми списується з криптовалютного балансу користувача на платформі Weld Money.

Таким чином, для користувача процес оплати криптовалютною карткою weld не відрізняється від звичайної безготівкової оплати, і жодні додаткові дії для розрахунку криптовалютою не потрібні.

Які операції доступні з weld card?

Користувачі weld card можуть оплачувати товари та послуги у фізичних магазинах та онлайн, а крім того – знімати готівкові кошти в банкоматах, що підтримують технологію безконтактної оплати. При цьому, при оплаті товарів та послуг карткою weld жодні додаткові комісії з користувача не стягуються.

Оформити картку weld можуть громадяни України старше 21 року.

Випуск цифрової картки є безкоштовним. За потреби клієнт також має змогу замовити випуск фізичної пластикової картки у відділенні Unex Bank.

"Запуск першої в Україні криптокартки – важливий проєкт не тільки для Unex Bank, але й для усієї країни, оскільки він відкриває абсолютно новий етап у розвитку фінтех-інновацій в країні, та закріплює за Україною статус одного з ключових європейських драйверів новітніх фінансових технологій та сервісів", – зазначив Іван Світек, голова правління Unex Bank.

"Розрахунки криптовалютою – одна з найбільш очікуваних інновацій в платежах для українців, а відповідно до нещодавнього дослідження Mastercard SME Index, кожен десятий підприємець МСБ в Україні вже приймає криптовалюту як оплату за товари чи послуги. Впевнена, що запуск першої криптовалютної картки в Україні відкриє нову сторінку розвитку платіжного ринку з подальшим запуском криптоінновацій у галузі", – відзначила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

"Ми на порозі трансформації глобальної фінансової системи в "Гроші 3.0". Криптовалюти, CBDC, NFT та інші цифрові активи стануть новим етапом еволюції фінансів, замінюючи фіат. Ми прагнемо стати зручною платформою для українців, яка й буде супроводжувати цей перехідний період", – коментує місію проєкту Ірина Лоренс, співзасновниця Weld Money.

"Винахід блокчейну назавжди змінить не лише фінанси, а й те, як ми взаємодіємо. Розуміючи це, а також надихаючись ідеєю об’єднати людей в межах фінансової свободи, ми створили сучасне платіжне рішення, яке прискорить використання цифрових активів в реальному житті. Картка weld дає можливість безпечно, моментально та законно використовувати криптовалюту для щоденних розрахунків", – доповнив Олексій Мерецький, співзасновник Weld Money.

"Розвиток блокчейн-бізнесу сприятиме економічному відновленню України. Наша ціль зараз – зробити досвід повсякденного легального використання криптовалют максимально доступним для усіх українців. Блокчейн у фінансовому секторі – це не майбутнє, а наша реальність, і Weld Money, по своїй суті, долає бар’єр між благами Web3 та існуючою економікою: наша картка стала першою, емітованою в Україні, криптокарткою для легальних щоденних розрахунків криптою", — говорить Олексій Бобок, СЕО й співзасновник Weld Money.

Зазначимо, блокчейн-екосистема Binance та торговельна мережа супермаркетів Varus запускають можливість розрахунку за продукти та товари в магазинах мережі онлайн, з використанням криптогаманця та технології Binance Pay.