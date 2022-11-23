"Киевстар" меняет абонплату в ряде тарифов

Оператор мобильной связи "Киевстар" предупредил своих абонентов, что в скором времени стоимость тарифов изменится, но не уточняет на сколько именно по каждому из тарифов.

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Об этом сообщила пресс-служба оператора.

При этом абоненты получат дополнительный сервис и услуги. В частности, с 1 декабря 2022 года часть контрактных абонентов физических лиц получит "Суперсилу".

"Речь идет о тарифных планах Киевстар 4G, Smart, Безлим и некоторых других тарифах, абоненты которых обязательно получат SMS-сообщения с деталями об изменениях не позднее, чем за 7 дней до изменений", — пояснили в "Киевстаре".

Также с 1 декабря изменится стоимость по тарифу подписки "Киевстар Домашний 4G", а контрактные абоненты с подключенной услугой "SIM для устройств" смогут пользоваться ею за 1 грн/день.

С 7 декабря некоторые абоненты подписки получат дополнительные услуги в своем тарифе, такие как дополнительные 100 мин для звонков на другие сети и/или 5 Гб мобильного интернета.

"В среднем абоненты получат в два раза больше минут или гигабайтов в тарифных планах Безлим Соцсети, Общение без границ, Киевстар Комфорт 2018 и некоторых других", - рассказали в пресс-службе.

При этом вместе с расширением спектра услуг изменится стоимость тарифа. "Киевстар" обещает персонально каждому абоненту сообщить о новой цене.

Смену тарифов оператор объяснил также тем, что "Киевстар" восстанавливает разрушенные базовые станции на освободившихся территориях, построил более 430 новых по всей Украине, закупает более мощные генераторы и аккумуляторы для автономного питания оборудования.

При этом абонентам, оставшимся в городах и селах возле зоны активных боевых действий, а также клиентам на освобожденных территориях – "Киевстар" продолжает предоставлять бонусные пакеты услуг бесплатно. Кроме того, "Киевстар" продлил отмену платы за роуминг за границей до конца 2022 года.

Напомним, на деоккупированных территориях Херсонской и Николаевской области начала восстанавливаться мобильная связь, в том числе от "Киевстар".

Источник фото: ua.depositphotos.com