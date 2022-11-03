Vodafone запустил для украинцев за границей возможность получить новый номер

Мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил возможность для украинцев, находящихся в роуминге за рубежом, получить новый украинский номер благодаря технологии eSIM. Об этом говорится в сообщении компании.

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Для этого нужно приобрести стартовый пакет eSIM SuperNet Pro на сайте интернет-магазина VF Retail, загрузить eSIM-профиль в телефон через настройки и активировать стартовый пакет, позвонив по номеру +380500400111 и дождавшись завершения звонка. Прежде чем воспользоваться этой опцией, следует проверить, поддерживает ли устройство технологию eSIM.

Клиентам, активировавшим пакет с новым номером, доступны все обычные действия: пользование мобильным интернетом, голосовой связью и SMS, пополнение счета, заказ услуг и так далее. Использование номера тарифицируется согласно условиям и стоимости услуг в роуминге.

Напомним также, что Vodafone предлагает всем своим находящимся в роуминге клиентам бесплатное подключение услуги "Доступный роуминг". Она включает в себя 10ГБ интернета и 300 минут: 250 минут для звонков на номера "Vodafone Украина", 50 минут для звонков на других украинских операторов, а также входящие звонки. В пакет также входит 100 SMS по всем направлениям.

"Доступный роуминг" можно подключить бесплатно при условии подключенного украинского пакета услуг по тарифу, а для контрактных абонентов – при уплаченном счете.

Напомним при этом, что конкурент Vodafone – "Киевстар" – недавно продлил действие своей подобной бесплатной услуги "Роуминг как дома" до конца 2022 года.

В свою очередь, технология eSIM, как указывает оператор, позволяет отказаться от применения физической SIM-карты, заменив ее виртуальной. Для этого в современных гаджетах производители устанавливают микрочип, позволяющий загружать цифровую SIM-карту путем сканирования QR-кода.

Таким образом, пользователи получают возможность покупать или менять SIM-карту удаленно, не тратя время на поход в магазин для получения физической карты.

Виртуальная SIM-карта имеет еще целый ряд преимуществ, в частности, позволяет владельцам mono-SIM устройств значительно расширить возможности своих гаджетов и использовать в одном смартфоне несколько профилей – до 10 номеров (зависит от установок производителя). Также она может использоваться в устройствах без слотов для SIM-карт, например в планшетах.

Кроме того, eSIM обеспечивает дополнительный уровень безопасности, поскольку ее нельзя повредить, потерять или вытащить из смартфона, а это еще один барьер для мошенников и возможность найти пропавший смартфон или планшет.

Источник фото: ua.depositphotos.com