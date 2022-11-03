Vodafone запустив для українців за кордоном можливість отримати новий номер

Мобільний оператор "Vodafone Україна" запустив можливість для українців, які знаходяться у роумінгу за кордоном, отримати новий український номер завдяки технології eSIM. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Для цього треба придбати стартовий пакет eSIM SuperNet Pro на сайті інтернет-магазину VF Retail, завантажити eSIM-профіль у телефон через налаштування та активувати стартовий паке, подзвонивши на номер +380500400111 та дочекавшись завершення дзвінка. Перш ніж скористатись цією опцією, варто перевірити, чи підтримує пристрій технологію eSIM.

Клієнтам, які активували пакет з новим номером, доступні усі звичайні дії: користування мобільним інтернетом, голосовим зв’язком та SMS, поповнення рахунку, замовлення послуг тощо. Користування номером тарифікується згідно умов та вартості послуг у роумінгу.

Нагадаємо також, що Vodafone пропонує усім своїм клієнтам, які знаходяться у роумінгу, безкоштовне підключення послуги "Доступний роумінг". Вона включає в себе 10ГБ інтернету та 300 хвилин: 250 вихідних хвилин для дзвінків на номери "Vodafone Україна", 50 хвилин для дзвінків на інших українських операторів, а також вхідні дзвінки. У пакет також входить 100 SMS на всі напрямки.

"Доступний роумінг" можна підключити безкоштовно за умови підключеного українського пакету послуг за тарифом, а для контрактних абонентів – за умови сплаченого рахунку.

Нагадаємо при цьому, що конкурент Vodafone - "Київстар" - нещодавно продовжив дію своєї подібної безоплатної послуги "Роумінг як вдома" до кінця 2022 року.

В свою чергу, технологія eSIM, як вказує оператор, дозволяє відмовитися від застосування фізичної SIM-карти, замінивши її віртуальною. Для цього в сучасних гаджетах виробники встановлюють мікрочіп, який дозволяє завантажувати цифрову SIM-карту шляхом сканування QR-коду.

Таким чином, користувачі отримують можливість купувати або міняти SIM-карту віддалено, не витрачаючи час на похід до магазину для отримання фізичної карти.

Віртуальна SIM-карта має ще цілу низку переваг, зокрема дозволяє власникам mono-SIM пристроїв значно розширити можливості своїх гаджетів і використовувати в одному смартфоні кілька профілів – до 10 номерів (залежить від установок виробника). Також вона може використовуватися в пристроях без слотів для SIM-карт, наприклад, в планшетах.

Крім того, eSIM забезпечує додатковий рівень безпеки, адже її не можна пошкодити, втратити або витягнути зі смартфона, а це ще один бар'єр для шахраїв і можливість знайти зниклий смартфон або планшет.

Джерело фото: ua.depositphotos.com