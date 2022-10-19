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"Київстар" продовжив скасування плати за роумінг за кордоном до кінця 2022 року
Мобільний оператор "Київстар" продовжив дію безоплатної послуги "Роумінг як вдома" до кінця 2022 року. Як ідеться у повідомленні компанії, нею зараз користуються понад 1 мільйон з 2 мільйонів абонентів "Київстар", які перебувають за кордоном.
"За короткий час команді "Київстар" разом із партнерами вдалося запустити сервіс, який пропонує в Європі навіть кращі умови, ніж єдина роумінгова зона ЄС... "Роумінг як вдома" – виняткове рішення для підтримки українців, і хоч воно тимчасове, але нам з колегами по ринку, європейськими партнерами, регулятором вдалося подовжити його до кінця цього року", - сказано в ньому.
Як зазначив керівник департаменту додаткових послуг та операторських відносин "Київстар" Олександр Галушко, в майбутньому компанія буде працювати над довготривалим рішенням на ринкових засадах.
"Крім цього, "Київстар" продовжує розвивати послугу "Роумінг як вдома". Наприклад, раніше у всіх абонентів постоплати в роумінгу замість умов їхнього тарифу діяв окремий пакет послуг, який був універсальним. Від початку жовтня в багатьох тарифах постоплати клієнти можуть використовувати послуги саме свого основного пакета. Наприклад, абоненти з тарифом "Ваш Оптимум" отримують не 15 Гб трафіку, а безлімітний мобільний інтернет", - повідомили в компаніїПідписуйтесь на наш Telegram канал
Також "Київстар" запустив "Суперсилу Роумінг" – додаткову послугу, яку можна підключити без доплат, завдяки якій абоненти отримуватимуть 50 бонусів (1 бонус відповідає 1 гривні), які зможуть використати на свій розсуд на інтернет, розмови або SMS. Наприклад, у Польщі на ці бонуси можна отримати 500 Мб інтернету або 50 хвилин дзвінків, а в ОАЕ - 250 Мб або 25 хвилин.
В компанії вказують, що з початку повномасштабного вторгнення Росії вже надали клієнтам безоплатних послуг або бонусів на суму більше 560 мільйонів гривень і продовжують надавати їх надалі клієнтам на звільнених територіях або там, де ведуться активні бойові дії.
Джерело фото: ua.depositphotos.com