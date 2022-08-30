“Київстар та Helsi об’єдналися, щоб зробити більше корисних цифрових сервісів для клієнтів”, - Зоя Дроншкевич, Київстар

У серпні 2022 року український мобільний оператор Київстар оформив партнерство з найбільшим провайдером електронної медицини у країні Helsi. У Київстар наголосили, що ця інвестиція та співпраця допоможе розвитку сфери цифровізації охорони здоров‘я України. Delo.ua поговорило з директором з корпоративної стратегії Київстар Зоєю Дроншкевич про плани розвитку, нові сервіси у застосунку Helsi та захист персональних даних українців.

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Пані Зоє, чому Київстар вирішив співпрацювати з Helsi і розвивати інноваційні напрями саме у галузі цифрових медичних сервісів?

- Київстар будує диджитал-оператора, а це означає, що ми робимо ставку на декілька цифрових індустрій і хочемо зробити свій внесок у розвиток диджитал-економіки країни.

Сфера цифровізації охорони здоров‘я — це один із перспективних напрямів у світі. Триває масштабна трансформація після COVID-19. Приріст доходів цієї індустрії становить 25% від 2020-го до 2021-го. За оцінками експертів, від 2021-го до 2022-го цей приріст буде більший.

Індустрія охоплює велику кількість людей, і це так само важливо, як у телеком-сервісі, тобто медичні послуги, як і послуги зв’язку або мобільний інтернет – це послуги першої необхідності, без яких люди не можуть жити. Для нас логічно інвестувати в інші індустрії, які ми можемо підсилити своїми компетенціями та ресурсами.

Helsi — лідер SaaS-рішень (програмне забезпечення як послуга, - ред.) для клінік з долею більше 40%. Київстар допоможе Helsi – лідеру В2В ринку стати лідером і у В2С сфері цифровізації охорони здоров‘я.

Розкажіть докладніше, чого хочете досягти від співпраці?

- Ми фінансовий інвестор і комерційний партнер. У нас є бізнес-план щодо розвитку сервісів. Ми партнери вже два роки. Операційний контроль залишається за командою менеджменту Helsi. Київстар надає інвестиції на розвиток, а також компетенції В2С.

Helsi вже має більше 23 млн користувачів, а мобільний додаток завантажили понад 4 млн людей, кількість бронювань консультацій на місяць – 10 млн, кількість онлайн консультацій – 3 млн на місяць. Разом з Київстар Helsi збільшить як кількість клієнтів, так і частоту дотиків. Збільшення частоти дотиків відбудеться за рахунок як медичних, так і профілактичних продуктів. Наше завдання — підвищити залученість клієнтів з користю для них.

Чи можете назвати заплановану суму інвестицій Київстар у цей проєкт?

- Ми не розголошуємо деталі угоди, але можу сказати, що Київстар робить стратегічну ставку на команду Helsi. Ми вже інвестували і будемо продовжувати вкладати у розвиток цієї сфери.

Віднедавна застосунок Helsi оновився і став зручнішим для користувачів. Це результат спільної роботи з Київстар?

- Команда Helsi постійно вдосконалює додаток, оновлення робляться раз на декілька тижнів. Ми почали нашу співпрацю з того, що зробили безкоштовний трафік на Helsi для абонентів Київстар. Потім промотували для них бронювання візитів до лікарів. Разом ми оптимізували клієнтський шлях вакцинації. У березні 2022 року більше 6 тис медикам-абонентам компанії у регіонах активних бойових дій було нараховано додаткові хвилини та безлімітний інтернет. Згодом розробили ініціативу донорства крові та масштабували телемедицину.

У планах на наступні два місяці відкрити набір на 130 спеціалістів, а це буде дуже великий виклик для нашого рекрутингу.

Хто найматиме фахівців?

- Ми будемо допомагати Helsi шукати людей, тому що це складне завдання. Такий рекрутинг навіть Київстар ніколи не робив. Ми дійсно хочемо запустити ті продукти, які запланували, тому будемо працювати над наймом разом.

З якими труднощами довелося зіткнутися, наприклад, під час впровадження певних послуг?

- Труднощі будуть зараз, якщо рекрутинг не впорається в строки (сміється). Нам потрібно знайти багато спеціалістів за маленький термін.

У застосунку є послуга отримання телемедичної онлайн-консультації лікаря. Це розробка Київстар? Як ця послуга працює для користувачів?

- Це розвиток нового клієнтського досвіду. З сервісом телемедицини від Helsi клієнт вже може дистанційно записатися на візит до лікаря, отримати консультацію без фізичного візиту, потім в застосунку матиме історію діагнозу, електронний рецепт, зможе замовити ліки та отримати електронні направлення, переглянути вакцинації, а також встановити нагадування про прийом ліків та матиме доступ до своєї медичної картки. Цією послугою, яка значно економить час клієнта, можна скористатися в Україні та за кордоном.

Чим може бути корисна телемедицина, якщо у Європі не визнають українські медичні рецепти?

- Не всі володіють англійською, а завдяки телемедицині можна отримати консультацію лікаря, щоб знати, які медичні препарати потрібно купити. Така послуга стане у нагоді, якщо клієнту потрібна невідкладна медична допомога. Телемедицина потрібна і для тих людей, які переміщуються у межах нашої країни. Вони можуть зв’язатися з лікарем, перебуваючи у будь-якому місті.

Телемедицина — це безкоштовна послуга?

- Я думаю, що послуга телемедицини буде безкоштовною до кінця війни, тому що зараз вона спрямована на соціальні потреби. А після перемоги це питання буде вирішувати команда Helsi.

Які ще функції / сервіси можуть з'явитися найближчим часом у Helsi? Нещодавно з’явився сервіс "Нагадування про вживання ліків". Це результат співпраці з Київстар?

- Цю послугу ініціювала та запровадила саме команда Helsi. Вона дуже корисна і ефективна для багатьох людей, які забувають про прийом ліків. І дуже зручно, коли про це нагадує застосунок у смартфоні. Також буде багато сервісів для профілактики здорового способу життя, щоб перетворити цей тренд на масовий. Для цього ми плануємо співпрацювати з клініками, аптеками, лабораторіями та іншими компаніями.

Люди якого віку найбільше використовують Helsi? Чи є стратегія, як залучити більше старших людей користуватися застосунком?

- У Київстар немає доступу до персональної інформації користувачів Helsi. Helsi — це масовий сервіс, який сфокусований на людей різної вікові категорії. Зважаючи на маркетингове дослідження, яке ми проводили разом із Helsi під час запуску телемедицини, застосунком користується, наприклад, дуже багато молодих матерів і жінок з малими дітьми.

Щойно українці дізналися, що Helsi та Київстар стали партнерами, то почали обговорювати питання, що їхні персональні дані у застосунку Helsi тепер будуть доступні Київстар. Як захищатимуть персональні дані користувачів застосунку?

- Київстар — це оператор зв’язку для 26 млн клієнтів, який відповідальний за зберігання та захист їх персональних даних згідно вимог законодавства. Зазначу, що наша компанія має сертифікацію щодо захисту персональних даних.

Ми використовуємо увесь спектр сучасних сервісів з кібербезпеки, забезпечуємо надійність та захищеність інформаційних систем, даних у системах і бізнес-процесах компанії, а також відповідність системи інформаційної безпеки найкращим світовим практикам та національним вимогам – це підтверджено міжнародним сертифікатом з кібербезпеки та Атестатом відповідності Комплексної Системи Захисту Інформації.

Коли ми проводили процедуру детальної незалежної перевірки об’єкту інвестування - due diligence, ми перевіряли і рівень захисту даних. З цього приводу маємо зауважити, що Helsi повністю відповідає вимогам українського та міжнародного законодавства.

Повторюю, що ми як фінансовий інвестор не маємо доступу до персональних, в тому числі медичних даних пацієнтів Helsi. Це суворо заборонено законодавством. Дані абонентів і пацієнтів – належать користувачу, надійно збережені та конфіденційні. Угода ніяким чином не надає більше можливостей та доступу до будь-яких даних пацієнта в Helsi. Київстар та Helsi залишаються окремими юридичними особами. Також ми погодили з Helsi, що будемо і надалі додатково посилювати інвестиціями безпеку даних. Жоден з нас не буде ризикувати репутацією стосовно персональних даних.

Яким ви бачите застосунок Helsi через 1-2 роки?

- Застосунком користуватимуться всі українці і не тільки. Це буде бенчмарк міжнародного рівня в світовій індустрії. Українці будуть пишатися Helsi і застосовуватимуть щодня його медичні та профілактичні сервіси.