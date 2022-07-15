Рієлтерство на волонтерських засадах, команда і сучасні технології. Як франківська агенція Domolux розвиває бізнес під час війни

Сьогодні важко знайти бізнес в Україні, який так чи інакше не долучився б до допомоги армії, внутрішнім переселенцям та тим, хто опинився у скруті через напад Росії. Компанії сфери нерухомості не виняток. Про те, як фахівці галузі допомагають українцям і водночас знаходять можливості для розвитку бізнесу, розповімо у черговому кейсі спецпроєкту "Бізнес працює", який створюємо у партнерстві з компанією "Київстар". Цього разу наші герої — івано-франківська агенція з нерухомості Domolux та її керівник Віктор Фурдіяка.

Агенція працює вже 16 років, і це один із багатьох прикладів класичного сімейного бізнесу, які почали зʼявлятися в Україні у нульових. Заснували Domolux батьки Віктора Фурдіяки, а тепер він успішно продовжує їхнє починання. Меню послуг класичне: допомога в купівлі та оренді житлової нерухомості, продаж житлової та нежитлової нерухомості.

На початку 2022 року у компанії працювало 12 агентів з нерухомості. Планували, що цього року бізнес почне масштабуватися.

"На цей рік у нас були плани лише на Франківськ. Тут є ще незадоволений попит на наші послуги. Ми бачили, що цією кількістю агентів ми не можемо задовольнити звернення, тому хотіли відкрити ще кілька офісів, розвивати паралельно ці команди та рухатися далі", — говорить Фурдіяка.

Він розповідає, що в Івано-Франківську рекомендації клієнтів є дуже вагомим каналом залучення клієнтів. Тому до якості своїх послуг у компанії завжди ставилися прискіпливо.

"Рекомендації — це саме той канал залучення клієнтів, на який ми найбільше розраховуємо. Тому працюємо на репутацію, на повторні залучення, на добру справу. Такий наш формат і концепція", — ділиться Віктор.

Але, як і сотням тисяч інших бізнесменів, на заваді стала війна, розвʼязана росією.

Чорний світанок 24 лютого

Віктор згадує, що в перші дні після вторгнення всі управлінські рішення були спрямовані на те, щоб зберегти команду : "Нам це вдалося. У нашій сфері переважають жінки. Попри те що був відтік співробітниць, більшість із них уже повернулася".

Приблизно за два тижні агенція відновила роботу у віддаленому режимі. Про заробіток, виконання робочих планів не йшлося, адже агенція зосередилася на переселенцях, які тисячами прибували до Франківська щодня.

Через два тижні після початку повномасштабної війни агенція відновила роботу

"На заробітку ніхто не акцентував. Ми тарифікували свої послуги, де це було актуально, у сегменті “комфорт" й “преміум”, але з великим дисконтом та знижками на послуги. У сегменті “економ” надавали послуги безкоштовно. І це було правильно, — розповідає Фурдіяка. — Ті співробітники, які першими могли відновити діяльність, найшвидше адаптувалися до нових умов і допомагали іншим. Зараз, коли ринок якось функціонує, ми вже здійснюємо ті самі операційні процеси, що були до війни”.

Репутація та рекомендації — ось що допомогло Domolux надавати послуги переселенцям, які опинилися у незнайомому місті й не знали, як безпечно винайняти житло.

"Фірма на ринку існує давно, і тепер рекомендація працює на нас. Тому люди нас знаходили. Звернень було стільки, що опрацювати їх було неможливо, але ми намагалися це зробити. Попит переважав у кілька разів пропозицію, — ділиться досвідом Віктор Фурдіяка. — У перші дні на сотню звернень було п‘ять пропозицій. Але станом на початок липня кількість звернень та кількість пропозицій майже зрівнялася".

Цікаво, що рієлтерська спільнота припинила конкурувати між собою й активно гуртувалася навколо регіональної Асоціації рієлтерів.

Віктор розповідає, що у місті сформували Волонтерський центр рієлтерів, який працював у перший місяць війни.

"Наші працівники теж там брали активну участь. Мета центру — надання безкоштовних рієлтерських послуг та супровід під час здавання та оренди житла. Орендодавці розуміли, що все супроводжує фахівець, який правильно зробить договір, опис майна, акт приймання-передання, ідентифікує всі сторони, роздасть усім правильно заповнені договори, документообіг проведе у програмі. Це певною мірою заспокоювало власників житла і було гарантією безпеки для орендарів. Шахраї завжди є, а у такі буремні та важкі часи вони особливо активізуються", — розповідає Віктор.

Рієлтери-волонтери у перші дні після вторгнення Росії організували всебічну допомогу для переселенців

Асоціація рієлтерів активно поширювала інформацію про роботу рієлтерів-волонтерів, наголошувала, що можна дати оголошення про безкоштовне розміщення або за символічну ціну.

"А якщо такі звернення надходили до нашої компанії через наш рекламний канал, то ми передавали інформацію у волонтерський центр. Я вважаю, що центр відпрацював на 110%, бо люди знали, що туди можна звернутися і що допомога буде безпечною," — ділиться Фурдіяка.

Після першого шторму

У квітні стало зрозуміло, що перша панічна хвиля пройшла і ринок починає потроху оговтуватися. Віктор говорить, що попри це є досить значна частка незадоволеного попиту, і зізнається, що Domolux до війни не спеціалізувався на житловій оренді.

"Наш основний напрям — продаж житлової нерухомості. У перші дні війни ми вирішили вийти на ринок житлової та комерційної оренди. Так ми трансформувалися і розширили наші пропозиції". Віктор Фурдіяка

Сфокусуватися на новому напрямі було нелегко: компанія очікувано зіткнулася з тим, що не мала достатньої пропозицій саме із житлової оренди.

"Ми скористалися сервісом SMS-розсилок від компанії "Київстар" для інформування потенційних клієнтів і спробували знайти ті контакти, які можуть належати власникам житла в Івано-Франківську. Потім поінформували за допомогою SMS, що ми тепер займаємося орендою житла і запропонували свої послуги, — говорить Віктор Фурдіяка. — Тепер послуги з оренди житла постійно присутні у нашій лінійці сервісів. Також ми займаємося продажем та орендою комерційної нерухомості, котеджів та земельних ділянок у регіоні".

Аналізуючи ринок нерухомості, Віктор говорить, що галузь оживає та відновлюється попри війну.

"На початку травня у нас відновили реєстр речових прав, тож є можливість здійснювати операції з нерухомим майном. Відновив роботу й земельний реєстр. Попит на купівлю відновлюється і становить 50% від довоєнного", — наголошує бізнесмен.

Покращувати роботу Domolux та оперативно обробляти запити клієнтів допомагає Віртуальна мобільна АТС від "Київстар".

"Під час війни ми ще раз оцінили, наскільки важливо використовувати сучасні технології. Наша специфіка — велика кількість звернень. Як на мене, можливість обробляти таку кількість максимально зручно реалізована у Віртуальній мобільній АТС, яку ми замовляли у "Київстар". Зручно опрацьовувати, корегувати навантаження з дзвінків на агентів і, зрештою, покращувати ефективність комунікації з клієнтами завдяки контролю вхідних викликів" — говорить Фурдіяка.

Бути на зв’язку з близькими, командою та клієнтами – надважливо. Особливо – в кризових ситуаціях. Як на вигідних умовах організувати зв’язок з усіма працівниками компанії, незалежно від того, де вони зараз – в Україні чи за кордоном – та підключити Віртуальну мобільну АТС для організації кол-центра чи відділу продажів, які можуть працювати навіть віддалено – дізнайтесь у фахівців Київстар Бізнес. В умовах воєнного часу користування АТС перші два місяці після підключення – без оплат.

"Тим паче що наші агенти приймають ці дзвінки не в офісі, а зазвичай "у полях". Нам важливо, що всі робочі номери поєднані між собою в одній корпоративній мережі, а тому ми можемо оперативно переводити вхідний трафік на різні контакти. Також можемо контролювати об’єм дзвінків. Ми розуміємо, що не всі співробітники, яким телефонували клієнти, могли одразу відповісти на дзвінки, тому можна було перенаправити цей виклик на інших вільних агентів. АТС від "Київстар" дозволяє нам це координувати, робити оперативну переадресацію і водночас не втрачати комунікації з клієнтами", — ділиться Віктор.

Новий досвід у новій реальності

"Сьогодні я усвідомлюю, що ще до війни у компанії були чітко відпрацьовані бізнес-процеси та визначені посадові обов’язки. Завдяки цьому ми швидко змогли замістити певні посади. У нас були мінімальні проблеми з відновленням роботи, за винятком деяких ключових посад, — ділиться досвідом керівник Domolux. — Я ще раз переконався, що налагоджені процеси — це вкрай важливо. Тут ми також оцінили нашу співпрацю з "Київстар", адже корпоративні робочі номери і рекламні у нас пов’язані, все працювало з першого дня війни без перебоїв, ми змогли переадресувати вхідний трафік і замінити людей, які приймали комунікацію . Тож майже не відчули впливу від зміни персоналій".

Цікава географія та зміна вподобань

За словами Віктора, війна відчутно змінила вимоги клієнтів до житла. Сьогодні місця, де розташовані об’єкти військової інфраструктури, не користуються популярністю. Об’єкти з панорамними вікнами, де фактично відсутні зовнішні стіни, теж у меншому попиті. Охочі придбати або орендувати житло цікавляться наявністю поблизу бомбосховища. Усе це, звісно, впливає на ціни.

Під час війни потреби й уподобання клієнтів змінюються. І дуже важливо знати, як саме, щоб пропонувати їм необхідні товари чи послуги. "Київстар" може допомогти дізнатися, які відбулися зміни з вашими споживачами, побудувавши Портрет клієнта. А далі, знаючи, що потрібно клієнту, можна зробити йому персоналізовану пропозицію, скориставшись простим сервісом SMS-розсилок з платформи ADWISOR, де всі налаштування ви робите власноруч.

"Ціни на оренду житла зросли на 50-70% у перші дні вторгнення. Сьогодні вони трохи зменшилися і більші за осінні лише на 10-15%. Ціни на продаж квартир у травні, коли відновився ринок, піднялися на 20-25%. Тепер ціни падають, у деяких категоріях до довоєнної вартості. Але квартири у нових будинках із сучасним ремонтом досі дорожчі на 20%", — розповідає бізнесмен.

Перепони на шляху до розвитку і покращення бізнес-відносин

Віктор зізнається: попри те що ЗСУ стійко боронять країну, компанія навіть в Івано-Франківську досі не може працювати на повну потужність.

"Маркетинг не запускаємо у повному обсязі. Не розширюємо штат, бо немає стабільності. Досі не розуміємо, який буде попит завтра і чи зможемо забезпечити роботою працівників. Але це не те, на чому хотілося б акцентувати. Дуже важливо для кожного підприємства не зупинятися. Треба продовжувати всі операційні процеси. Так, зараз важко спланувати обсяги продажів та показники, проте це вдалий час, щоб відпрацювати всі процеси у компанії, знайти слабкі місця, виправити їх, щось оптимізувати, впровадити додаткові сервіси. Цей час можна ефективно використати для покращення роботи, залучення нових контрагентів або тіснішої комунікації з ними ", — упевнений Віктор.

В агенції переконані, що зараз вдалий час налагодити бізнес-процеси

Віктор розповідає, що в Івано-Франківську активізувалися бізнес-спільноти, проводяться зустрічі компаній.