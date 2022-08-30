"Киевстар и Helsi объединились, чтобы сделать больше полезных цифровых сервисов для клиентов", - Зоя Дроншкевич, Киевстар

В августе 2022 года украинский мобильный оператор Киевстар оформил партнерство с крупнейшим провайдером электронной медицины в стране Helsi. В Киевстаре отметили, что эта инвестиция и сотрудничество поможет развитию сферы цифровизации здравоохранения Украины. Delo.ua поговорило с директором по корпоративной стратегии Киевстар Зоей Дроншкевич о планах развития, новых сервисах в приложении Helsi и защите персональных данных украинцев.

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Зоя, почему Киевстар решил сотрудничать с Helsi и развивать инновационные направления именно в области цифровых медицинских сервисов?

– Киевстар строит диджитал-оператора, а это значит, что мы делаем ставку на несколько цифровых индустрий и хотим внести свой вклад в развитие диджитал-экономики страны.

Сфера цифровизации здравоохранения – это одно из перспективных направлений в мире. Продолжается масштабная трансформация после COVID-19. Прирост доходов этой индустрии составляет 25% с 2020-го по 2021-й. По оценкам экспертов, с 2021-го по 2022-й этот прирост будет больше.

Индустрия охватывает множество людей, и это так же важно, как в телеком-сервисе, то есть медицинские услуги, как и услуги связи или мобильный интернет – это услуги первой необходимости, без которых люди не могут жить. Для нас логично инвестировать в другие индустрии, которые мы можем усилить своими компетенциями и ресурсами.

Helsi — лидер SaaS-решений (программное обеспечение как услуга – ред.) для клиник с долей более 40%. Киевстар поможет Helsi – лидеру В2В рынка стать лидером и в В2С сфере цифровизации здравоохранения.

Расскажите поподробнее, чего хотите достичь в процессе сотрудничества?

– Мы финансовый инвестор и коммерческий партнер. У нас есть бизнес-план развития сервисов. Мы партнеры уже два года. Операционный контроль остается за командой менеджмента Helsi. Киевстар предоставляет инвестиции в развитие, а также компетенции В2С.

Helsi уже имеет более 23 млн пользователей, а мобильное приложение скачали более 4 млн человек, количество бронирований консультаций в месяц – 10 млн, количество онлайн консультаций – 3 млн в месяц. Вместе с Киевстар Helsi увеличит как количество клиентов, так и частоту прикосновений. Увеличение частоты прикосновений произойдет за счет как медицинских, так и профилактических продуктов. Наша задача – повысить вовлеченность клиентов с пользой для них.

Можете назвать запланированную сумму инвестиций Киевстар в этот проект?

– Мы не разглашаем детали соглашения, но могу сказать, что Киевстар делает стратегическую ставку на команду Helsi. Мы уже инвестировали, и будем продолжать вкладывать в развитие этой сферы.

Недавно приложение Helsi обновилось и стало более удобным для пользователей. Это результат совместной работы с Киевстаром?

- Команда Helsi постоянно совершенствует приложение, обновления производятся раз в несколько недель. Мы начали сотрудничество тем, что сделали бесплатный трафик на Helsi для абонентов Киевстар. Затем промотировали для них бронирование визитов к врачам. Вместе мы оптимизировали клиентский путь вакцинации. В марте 2022 года более 6 тысячам медикам-абонентам компании в регионах активных боевых действий были начислены дополнительные минуты и безлимитный интернет. Впоследствии разработали инициативу донорства крови и масштабировали телемедицину.

В планах на следующие два месяца открыть набор на 130 специалистов, это будет очень большой вызов для нашего рекрутинга.

Кто будет нанимать специалистов?

- Мы будем помогать Helsi искать людей, потому что это сложная задача. Такого рекрутинга даже Киевстар никогда не делал. Мы действительно хотим запустить те продукты, которые запланировали, поэтому будем работать над наймом вместе.

С какими трудностями пришлось столкнуться, например, при запуске каких-то услуг?

- Трудности будут сейчас, если рекрутинг не справится в сроки ( смеется ). Нам нужно найти многих специалистов за маленький срок.

В приложении есть услуга получения телемедицинской онлайн-консультации врача. Это разработка Киевстара? Как эта услуга работает для пользователей?

– Это развитие нового клиентского опыта. С сервисом телемедицины от Helsi клиент может дистанционно записаться на визит к врачу, получить консультацию без физического визита, затем в приложении будет иметь историю диагноза, электронный рецепт, сможет заказать лекарства и получить электронные направления к врачу, просмотреть вакцинации, а также установить напоминания о приеме лекарств и будет иметь доступ к своей медицинской карточке. Этой услугой, значительно экономящей время клиента, можно воспользоваться в Украине и за рубежом.

Чем может быть полезна телемедицина, если в Европе не признают украинские медицинские рецепты?

– Не все владеют английским, а благодаря телемедицине можно получить консультацию врача, чтобы знать, какие медицинские препараты нужно купить. Такая услуга пригодится, если клиенту необходима неотложная медицинская помощь. Телемедицина нужна и тем людям, которые перемещаются в пределах нашей страны. Они могут связаться с врачом, находясь в любом городе.

Телемедицина – это бесплатная услуга?

– Я думаю, что услуга телемедицины будет бесплатной до конца войны, потому что сейчас она направлена на социальные нужды. А после победы этот вопрос решает команда Helsi.

Какие еще функции/сервисы могут появиться в ближайшее время в Helsi? Недавно появился сервис "Напоминания о приеме лекарств". Это результат сотрудничества с Киевстаром?

– Эту услугу инициировала и ввела именно команда Helsi. Она очень полезна и эффективна для многих людей, которые забывают о приеме лекарства. И очень удобно, когда об этом напоминает приложение в смартфоне. Также будет много сервисов для профилактики здорового образа жизни, чтобы превратить этот тренд в массовый. Для этого мы планируем сотрудничать с клиниками, аптеками, лабораториями и другими компаниями.

Люди какого возраста больше всего используют Helsi? Есть ли стратегия, как привлечь больше пожилых людей пользоваться приложением?

- У Киевстара нет доступа к персональной информации пользователей Helsi. Helsi – это массовый сервис, который сфокусирован на людей разной возрастной категории. Ввиду маркетингового исследования, которое мы проводили вместе с Helsi во время запуска телемедицины, приложением пользуется, например, очень много молодых матерей и женщин с малыми детьми.

Как только украинцы узнали, что Helsi и Киевстар стали партнерами, начали обсуждать вопрос, что их персональные данные в приложении Helsi теперь будут доступны Киевстар. Как защитить персональные данные пользователей приложения?

- Киевстар – это оператор связи для 26 млн клиентов, ответственный за хранение и защиту их персональных данных согласно требованиям законодательства. Отмечу, что наша компания имеет сертификацию защиты персональных данных.

Мы используем весь спектр современных сервисов по кибербезопасности, обеспечиваем надежность и защищенность информационных систем, данных в системах и бизнес-процессах компании, а также соответствие системы информационной безопасности лучшим мировым практикам и национальным требованиям – это подтверждено международным сертификатом по кибербезопасности и Аттестатом соответствия Комплексной Системы Защиты Информации.

Когда мы проводили процедуру детальной независимой проверки объекта инвестирования – due diligence, мы проверяли и уровень защиты данных. По этому поводу следует отметить, что Helsi полностью отвечает требованиям украинского и международного законодательства.

Повторюсь, что у нас как финансового инвестора нет доступа к персональным, в том числе медицинским данным пациентов Helsi. Это строго-настрого запрещено законодательством. Данные абонентов и пациентов принадлежат пользователю, надежно сохранены и конфиденциальны. Соглашение никак не предоставляет больше возможностей и доступа к любым данным пациента в Helsi. Киевстар и Helsi остаются отдельными юридическими лицами. Также мы согласовали с Helsi, что будем и дальше дополнительно усиливать инвестициями безопасность данных. Никто из нас не будет рисковать репутацией по персональным данным.

Каким вы видите приложение Helsi через 1-2 года?

- Приложением будут пользоваться все украинцы и не только. Это будет бенчмарк международного уровня в мировой индустрии. Украинцы будут гордиться Helsi и будут ежедневно применять его медицинские и профилактические сервисы.