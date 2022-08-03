"За годы независимости украинский бизнес научился быть гибким и реагировать на новые вызовы", — Алексей Бабич, гендиректор медлаборатории ДІЛА

Бизнесы, оставшиеся в Украине с начала полномасштабной войны, несмотря на трудности и потери, выстояли и продолжают помогать государству на экономическом фронте.

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Филиалы ДІЛА расположены во многих украинских городах, множество из которых пострадали от войны или оказались под оккупацией. Сотни сотрудников компании были вынуждены эвакуироваться из опасных мест. Релоцировать пришлось и лабораторию. Об этом и другом - в эксклюзивном интервью с гендиректором медлаборатории ДІЛА Алексеем Бабичем в рамках нашего совместного с Киевстар спецпроекта "Бизнес работает".

Какими были ваши действия в начале полномасштабной войны, чтобы уберечь компанию и сотрудников?

В первые дни войны мы приостановили свою деятельность, чтобы спасти оборудование, склады, а главное – здоровье и жизнь наших сотрудников.

Следует объяснить, что наша компания построена и работает по модели лабораторий развитых стран мира. Это значит, что анализы проводятся централизованно в крупных лабораториях, а биоматериал к ним поступает из небольших отделений, где этот материал собирается. Благодаря именно такой системе клиент получает результаты своих анализов быстро, качественно и недорого. Однако логистика здесь значит очень многое.

С началом войны работали только филиалы при некоторых лечебных учреждениях, перед которыми у нас есть обязательства. К примеру, у нас работала лаборатория в Добробуте. Все остальное остановилось из-за проблем с логистикой. Перекрытые мосты и множество блокпостов не позволяли нам оперативно доставлять материал в лаборатории. Под угрозой оказался наш склад в Броварах, но нам удалось его эвакуировать.

Лишь когда мы провели анализ ситуации и поняли, что можем обеспечить логистику и безопасность персонала, мы снова запустились в некоторых городах. А в обычном для нас формате мы заработали 14 марта.

В то время и сейчас нам очень важно было оставаться на связи. Когда наши люди где-то из Бучи выходили, находили хоть одну палочку на мобилке и говорили, что они живы. Или когда мы быстро наладили возможность звонить нам - запустили контакт-центр, чтобы клиенты, которые сдавали биоматериал 22-23 февраля, знали: как только мы откроемся, мы выполним все наши обязательства . Кроме того, у всех нас есть родные, близкие люди, друзья. Кто-то уехал, кто-то воюет на передовой, кто-то сидел в подвалах. Благодаря мобильной связи, мы следили за важными новостями, слышали своих родных и друзей, держали связь с теми, кто в зоне ведения боевых действий или на передке. Классно, что есть национальный роуминг, когда можно переключиться на другого оператора, когда твой недоступен. То, что конкурирующие в мирное время операторы смогли договориться между собой в условиях войны и прийти к кооперации возможностей, чтобы дать такую важную поддержку гражданам Украины – это очень круто.

Быть на связи с близкими, командой и клиентами – очень важно. Особенно – в кризисных ситуациях. Как на выгодных условиях организовать связь со всеми работниками компании, независимо от того, где они сейчас – в Украине или за рубежом – и подключить Виртуальную мобильную АТС для организации колл-центра или отдела продаж, которые могут работать даже удаленно – узнайте у специалистов Киевстар Бизнес. В условиях военного времени использование АТС первые два месяца после подключения – без оплат. А на подключение связи для новых клиентов действует акция: -50% на плату за тариф в течение первых 6 месяцев.

Расскажите поподробнее о том, как вы проводили релокацию и настраивали логистику.

Это было нелегко. Мы переезжали, когда уже была государственная программа поддержки по релокации. Но там была очередь, и мы стали все делать самостоятельно. Наши менеджеры по логистике на "отлично" отработали вопрос поиска транспорта, которым часть оборудования перевезли во Львов, где и запустили работу.

14 марта ДІЛА уже работала в обычном формате

Что-то изменилось в общении с вашими клиентами?

Начало войны подтолкнуло нас к запуску онлайн-сервисов для людей, потерявших связь со своими врачами.

Во-первых, мы возобновили работу контакт-центра, где клиент может получить важную для него информацию: как готовиться к лабораторным исследованиям, какова стоимость услуг, где расположен кабинет и т.д. Консультируем мы и врачей, вынужденных эвакуироваться из своих городов.

В первые недели после 24 февраля возникли большие проблемы. Многие врачи прекратили работу, и мы организовали консультирование нашими силами, собственными врачами. Это не полноценная телемедицина, но по самым распространенным вопросам они могли консультировать - по лабораторной диагностике и смежным специальностям (эндокринология, гинекология, терапия и т.п.).

Первое время эта услуга имела очень высокий спрос. Затем, когда лечебные заведения более или менее возобновили работу, запросов стало меньше. Но мы продолжаем консультировать людей по лабораторной диагностике, и спрос на эту услугу растет. Мы единственные сегодня, у кого есть такой сервис и такая экспертиза.

Ваши филиалы есть также во многих городах Востока Украины. Сталкивались ли вы с критическими ситуациями, как, например, работой под оккупацией или бомбардировками?

Понятно, что мы не работали под оккупацией. Также мы закрыли кабинеты в городах, находившихся под постоянными обстрелами – Харьков, Чернигов, Николаев, частично Одесса. Также мы определились с рисками для наших кабинетов в других городах. Например, некоторые из них расположены вблизи крупных инфраструктурных объектов, которые являются потенциальной мишенью для обстрелов. Мы их не открываем.

Со временем мы отремонтировали отделения и уже открылись в Чернигове, Николаеве и Одессе. Все точки в прифронтовых зонах сейчас открыты, за исключением тех кабинетов, которые расположены вблизи зон обстрелов.

Как изменилась ситуация с вашими работниками, ведь многие выехали за границу. Удалось ли вам сохранить команду?

Много персонала переехало, многие мужчины пошли в ВСУ и территориальную оборону. Мы помогали выходившим из оккупации - и финансово, и логистически. Что касается миграции, то она произошла естественно: люди из Киева поехали на запад Украины, а с востока и юга приехали в столицу.

Все, кто захотел, вернулись в свои дома. Надеюсь, что очень скоро все вернутся на свои привычные рабочие места. Это уже происходит. Люди, которые работают руками в большинстве вернулись, а работающие онлайн, еще нет.

Но украинский бизнес за эти 30 лет независимости Украины настолько привык к кризисному менеджменту, что научился быть гибкими и реагировать на новые вызовы.

Сотрудники медлаборатории на выезде в военную часть

Вы посчитали убытки компании?

Прямого ущерба не так много – в основном это поврежденные кабинеты. Оборудование, персонал и реагенты мы сохранили. Первые два месяца войны у нас значительно уменьшилось количество клиентов . По состоянию на сегодняшний день у нас чуть больше половины клиентов от довоенного количества, и я считаю, что это очень неплохо.

В то же время люди, которые едут с Востока Украины, не знают, где расположены наши кабинеты близко к их новому местонахождению. Поэтому при помощи Киевстара мы решили рассказать о себе - где работаем, какие действуют акции. Разослали SMS , чтобы люди, которые раньше о нас не знали, смогли к нам прийти. А те клиенты, которые переехали на Запад, тоже смогли узнать, где искать наши кабинеты там. Такое сотрудничество дало нужный результат. Ведь приходящие к нам пациенты дают возможность работать нашему бизнесу и платить заработную плату работникам, налоги, двигать экономику. Налоги же, в свою очередь, идут на Вооруженные Силы Украины и работают на нашу победу.

Во время войны потребности и предпочтения клиентов меняются. И очень важно знать, каким образом, чтобы предлагать им необходимые товары или услуги. "Киевстар" может помочь узнать, какие изменения произошли с вашими потребителями, построив Портрет клиента. А дальше, зная, что нужно клиенту, можно сделать ему персонализированное предложение, воспользовавшись простым сервисом SMS-рассылок с платформы ADWISOR, где все настройки вы производите собственноручно.

Были ли у вас проблемы с материалами, необходимыми для исследований?

У нас всегда есть запас препаратов. Поэтому пока у нас не было проблем с закупкой и доставкой в Киев. Один груз был под угрозой, когда снаряды попадали в склады возле аэропорта Борисполь – все обошлось. Еще была опасность для склада вблизи Броваров, но мы успели вывезти оттуда реагенты и расходные материалы. Так что сейчас с этим проблем нет.

Были определенные проблемы с исследованиями, выполняемыми за рубежом – в Германии и во Франции. Одно время возить биоматериал туда было очень дорого. Но 2-3 недели назад в Украине снова начала работать DHL и теперь можно официально вывозить биоматериалы в ЕС, чтобы проводить исследования.

Какой поддержки или помощи не хватает вашему бизнесу?

После 2015 года реформа системы здравоохранения, возможно, и не так быстро развивалась, но это был правильный путь. И главное, что у нас было обеспечено – государство увидело, что есть частный сектор. По крайней мере, не было административной дискриминации частных заведений. Однако на сегодняшний день все несколько иначе - частный сектор остается за рамками общей системы здравоохранения, хотя по декларациям так не должно быть. В настоящее время обсуждается стратегия развития системы здравоохранения. И в первой части все, как надо, прописано, а дальше по пунктам есть различия. Как она будет реализовываться? Увидим.

Понятно, что система, которая была у нас до 2015 года, устраивала тех, кто ею руководил, и кто имел с нее определенную выгоду. Но пациенты и население от этого пользы не получали – все было низкого уровня и дорого. Пациенты не ходили к врачам, понимая, что если диагноз серьезный, то ты или обанкротишься, или откажешься от лечения. И реформа, которую проводила Ульяна Супрун и ее команда, сделала в этом направлении очень много, ведь для многих людей медицинская помощь стала бесплатной и доступной. Можно попасть в больницу и получить там бесплатную помощь в полном объеме по Программе медицинских гарантий. Люди с хроническими заболеваниями по программе "Доступные лекарства" получают медикаменты - им не нужно тратить на это последние деньги. Это правильный путь, хотелось бы двигаться по нему и дальше.

Почему не стоит забывать здесь о частном секторе? Во многих сферах экономики он может научить государственные структуры, как нужно работать для улучшения клиентского опыта и как экономически эффективно организовывать бизнес-процессы. Если не вмешиваться, а дать возможность развиваться, то можно получить очень хороший эффект. Однако, если оставлять право принятия решений относительно того, как все должно быть, только за одним лицом, то мы возвращаемся к плановой экономике. И учитывая, что после победы Украина будет получать много средств на восстановление – во всех сферах, то хотелось бы, чтобы коррупционные традиции к тому времени были так же побеждены, как и российская федерация.

Сотрудники ДІЛА защищают Украину в рядах ВСУ, ТрО и волонтерят

Как вы и ваши сотрудники приобщаются к поддержке армии?

Мы работали по нескольким направлениям. Во-первых, наши люди пошли защищать Украину. Во-вторых, мы бесплатно проводим лабораторные исследования для некоторых госпиталей, военных объединений и территориальной обороны. Безвозмездно или с очень большой скидкой обслуживаем военных. Плюс мы собираем и перечисляем средства армии –10 гривен из каждого заказанного исследования идут на помощь ВСУ.

Мы достаточно много делаем там, где есть экспертиза. И стараемся помочь там, где это максимально эффективно.

Сейчас у многих компаний меняется спрос – и объемы, и характер. Скажем, если у вас раньше был спрос на анализы на коронавирус, то что востребовано сейчас?

Сейчас у всех частных лабораторий и клиник сменился наиболее активный покупатель их услуг. Многие наши клиенты поехали на Запад страны, или даже за границу. Спрос меняется. Раньше больше всего к нам обращались женщины репродуктивного возраста с детьми. Сейчас приходит более пожилая категория пациентов. Глобально ничего нового нет, но сама структура наших услуг чуть-чуть меняется: люди приехали из других регионов и давно не исследовали свое здоровье, а тут еще плюс стрессы и не было доступа к медицинским препаратам.

Есть отдельная категория – люди с хроническими заболеваниями. Они как были с нами, так и остаются. А также у людей на фоне стресса очень "полетел" гормональный фон, начинается недостаток витамина D из-за сидения в подвалах. Если в первые месяцы люди могли не обращать на это внимание, то сейчас здоровье сигнализирует, что это важно.

Но мы должны быть более гибкими в своих предложениях. Как только будет победа, женщины начнут возвращаться – демография в регионах снова будет меняться, соответственно – и запрос на определенные исследования.

Что для вас лично значит продолжать работу в условиях войны?