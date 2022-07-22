Хайм Капельников, Avis Украина: “Компании, которые сейчас не работают, теряют свои перспективы в будущем”

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Любой работающий бизнес во время войны – это значительный вклад в победу над врагом и развитие экономики родной страны. Истории, которые некоторые компании пережили за 5 последних месяцев, впечатляют. И эта – одна из таких…

С 24 февраля компания Avis Украина, предоставляющая авто в аренду и лизинг, пережила массовую релокацию на запад Украины, ее сотрудники разыскивали и находили свои авто, оставленные клиентами по европейским городам, а сейчас - уже 95% работников вернулись в офис в Киеве.

Сегодня в нашем спецпроекте "Бизнес работает", который мы делаем в партнерстве с компанией Киевстар, невероятная история об автомобильном бизнесе, который не только не остановился, но продолжает искать пути развития во время войны - в интервью с Хаймом Капельниковым, Avis Украина.

Хайм, расскажите немного о компании. Как давно работает, какие услуги предоставляет?

Украинский Avis входит в международную группу Avis Budget Group. Компания была основана в 1946 году в Детройте. Занимается прокатом и лизингом автомобилей. Бизнес начинался с трех автомобилей в аэропорту Детройта, а сегодня группа работает в 180 странах мира и имеет 11 тысяч прокатных станций. В Украине мы работаем с 1997 года. В фокусе внимания нашей деятельности все виды аренды: краткосрочная и долгосрочная, а также оперативный лизинг.

В нашем арсенале 3 600 автомобилей. В команде работает 120 профессионалов во всех городах Украины. Главный офис в Киеве. В основном, мы представлены в городах миллионниках - Львов, Днепр, Харьков, Киев и Одесса, где у нас есть представительства, а до 2014 года мы присутствовали также в Донецке и Симферополе. В регионах Украины, где нет наших офисов, работает поддержка наших лизинговых клиентов.

Кто ваши клиенты в Украине?

В основном, это международные компании и крупный украинский бизнес, а также частные лица, в первую очередь иностранцы, которые посещают Украину с целью туризма или бизнеса.

Как война повлияла на ваш бизнес?

Несмотря на войну, мы и сейчас продолжаем работать и поддерживать наших клиентов, при этом уже не только в Украине, но и за границей, поскольку часть клиентов временно выехали на наших автомобилях за пределы страны.

Мы не планируем закрывать свои представительства даже в тех городах, которые сейчас под обстрелами - тот же Днепр или Харьков. Равно как и не думаем о прекращении бизнеса в Украине. Да, мы понимаем и трезво оцениваем ситуацию. В то же время, верим в будущее Украины, поэтому наши инвестиции в бизнес будут только увеличиваться . Мы хотим и готовы вкладывать деньги в украинскую экономику.

Как и все до последнего мы не хотели верить в военное обострение и вторжение. Однако имея опыт 2014 года, когда нам пришлось эвакуировать бизнес и сотрудников из Крыма и Донецка, в ноябре-декабре 2021 года мы начали обсуждать план действий на случай полномасштабного вторжения как для сотрудников компании, так и для клиентов. Наша философия в компании - надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. К сожалению, так и произошло. В первые дни войны мы уделили внимание безопасности сотрудников и эвакуировали тех, кто хотел это сделать. Но были и те, кто уезжать не захотел. Часть команды осталась в Харькове, Киеве, Одессе и Днепре.

В четверг, 24-го февраля, мы приступили к реализации плана эвакуации. Сотрудники приехали во Львов, их оперативно расселили. Также у нас была группа сотрудников, которая вывозила часть нужного оборудования. Через некоторое время часть команды мы эвакуировали в Польшу - сняли жилье на три месяца. Для нас было важно в этот период предоставить сотрудникам как физическую, так и финансовую безопасность, и при этом продолжить работу, поддерживать клиентов, платить налоги .

Уже в субботу, 26 февраля, наш офис функционировал на новой локации, и мы уже были готовы работать для клиентов. При этом офисы в Харькове, Одессе и Днепре на время пришлось закрыть, а киевский офис работал всего несколько часов в день.

Было сложно. Первая сложность, которую мы решили — коммуникация. Связь была на постоянной основе через разные каналы. Вторая — это поддержка наших клиентов, содействие в эвакуации, выпуск доверенностей на автомобили и зеленые карты. То есть наш план подразумевал, что мы выдаем разрешение всем нашим клиентам, которые хотят выехать на наших автомобилях за пределы Украины. Я лично первую неделю занимался исключительно эвакуацией и проработкой маршрутов с учетом динамично меняющейся обстановки – и для нашего персонала, и для клиентов, так как многие не знали, куда ехать или боялись выезжать. 24/7 я был на связи. Одновременно мы работали над определением геолокации автомобилей всего нашего парка.

Колонна автомобилей, на которых украинцы эвакуировались в Польшу и оставили там

Быть на связи – сейчас это приобрело особое значение. Что лично для вас это «быть на связи»?

В прошлом моя профессия была связана со связью. Поэтому как никто другой я понимаю, что связь – это все. Без нее ты не можешь знать, что с твоей командой все в порядке, не можешь вести бизнес, руководить людьми, коммуницировать с клиентами. Не можешь организовать процессы в новых условиях. А условия сейчас такие, что я тем более понимаю, насколько сложно телеком-операторам предоставлять нам эту возможность быть на связи. Ведь сеть приходится постоянно восстанавливать, где-то даже под обстрелами – это очень сложно и очень важно. Все это время я и мои сотрудники – и в Украине, и уже за границей – мы все время могли общаться. Киевстар – такой же бизнес, как и мы, который не прекращает работать во время войны и обеспечивается связь, предоставляя возможность работать другим. А быть на связи в команде и с клиентами – это то, что движет нас, наш бизнес, делает нас успешнее.

Быть на связи с близкими, командой и клиентами – очень важно. Особенно – в кризисных ситуациях. Чтобы организовать связь со всеми работниками компании, независимо от того, где они сейчас – в Украине или за рубежом, а также наладить работу сотрудников отовсюду, обращайтесь за консультацией в Киевстар. Наши специалисты помогут выбрать наиболее подходящие решения именно вашей компании. Для новых клиентов действует акция: -50% на оплату тарифа в течение первых 6 месяцев после подключения.

Ситуация с бизнесом сейчас меняется?

— Ситуация постоянно меняется. Да, она более-менее стабилизировалась, но до сих пор мы сталкиваемся с новыми проблемами и вызовами. Так, например, нам пришлось организовывать новые бизнес-связи с международными партнерами – компаниями бренда Avis за границей, чтобы обеспечить обслуживание наших клиентов, которые временно выехали в другие страны.

Сейчас бизнес-активность возвращается. С апреля мы работаем в киевском офисе, в столицу вернулось 95% персонала, при этом у каждого сотрудника был выбор возвращаться или нет. Мы работаем по сменам, так как при воздушной тревоге в нашем убежище не может находиться более 50 человек одновременно. И совсем немного наших коллег до сих пор находятся за границей.

Насколько восстановился ваш бизнес на рынке Украины в процентном соотношении?

Мы даже в марте умудрялись поставлять машины клиентам, на которых сотрудники клиентов эвакуировались в более безопасные места. Правда, прокат как просел на 50%, так и не восстановился до сих пор. Эта услуга всегда пользовалась спросом, но сейчас в Украине мало иностранцев, а украинцы не едут в отпуск.

А в лизинге все стабильно, так как у нас очень хороший портфель клиентов. Из них 95% продолжают стабильно платить за услуги. Конечно, есть и проблемные моменты.

5% нашего автопарка сейчас все еще находиться за границей. Это автомобили, которые нам необходимо обслуживать и ремонтировать, но мы постепенно с этим справляемся.

Вы сказали, что часть автопарка сейчас за границей. Как вы спасали имущество компании с учетом того, что ваши автомобили находятся в пользовании у других людей?

С первых дней войны автомобили стали средством эвакуации. Именно на них многие клиенты выехали как в Западную Украину, так и за границу. К сожалению, некоторые автомобили остались на захваченных рф и временно оккупированных территориях. В целом нам понадобилось около месяца для определения местонахождения всех наших автомобилей.

Часть машин клиенты оставляли в наиболее безопасных местах. Мы знаем о фактах принудительного изъятия оккупантами нашего имущества. Был случай, когда русские солдаты выгнали из машины целую семью с детьми, которая пыталась выехать с оккупированной территории. Все эти факты важны и отражены в наших отчетах для учредителей - для понимания и своевременного оперативного принятия решений.

Мы и сегодня продолжаем мониторить ситуацию, чтобы, когда это будет возможно, немедленно эвакуировать наши автомобили.

Перегон автомобилей из Польши в Украину

Каков общий ущерб компании за 4 месяца полномасштабной войны?

— Предварительно сумма ущерба составляет около $1 млн. Это утраченные автомобили и резервы проблемной задолженности. Конечно же эта сумма не включает ущерб от снижения деловой активности в результате войны.

Какова роль ваших сотрудников в том, как компания прошла через эти испытания?

Сложно выделить кого-то одного, так как вся наша команда работает в новых реалиях для обеспечения стабильной работы компании. Но тут скорее важно, что было запланировано и что сработало. Ведь план - это хорошо. Но он на бумаге, а чтобы его реализовать, всегда нужны люди и их усилия. И есть обстоятельства, которые вмешиваются в планы. Например, мы планировали, что в случае начала вторжения рф директор IT-департамента вместе с оборудованием эвакуируется в первый же день войны, но по семейным обстоятельствам он не смог это сделать. Поэтому, план пришлось оперативно менять. Или другой пример, когда благодаря нашему IT-отделу мы в удаленном режиме «поднимали» сервера. Мы проводили подготовку в офисе: в случае перебоев с электричеством, нужно было все запустить с помощью автономной станции, поддерживающей работу серверов. Мы делали все, чтобы снизить риски потери информации в случае, если сервера повреждены или уничтожены.

Каждый сейчас должен брать на себя ответственность и работать, чтобы как можно быстрее восстановить экономику Украины. Хайм Капельников Avis Украина

Что нам еще помогло – это те документы, которые были разработаны еще в конце 2021 года на случай экстренной ситуации. В этих детальных инструкциях был четко прописан алгоритм действий: с кем держать связь, куда и как двигаться и т.д. И даже если на тот момент люди не верили, что может быть вторжение, документы они прочитали и в головах что-то отложилось. Это помогло не растеряться в первый день полномасштабной войны. Наши сотрудники должны были выезжать не группой машин одной дорогой, а разными маршрутами. Кто-то вывозит документы, другие - ключи и т.д. Ведь ехать группой машин было опасно — в один момент можно было потерять все. Наши сотрудницы из маркетинга и бухгалтерии сделали несколько выездов за границу, чтобы забрать там автомобили, оставленные клиентами. Они ехали в Польшу, находили авто и возвращались на них в Украину. В целом команда отлично сработала.

Вы временно релоцировали свой бизнес во Львов. Насколько это было сложно? Вы воспользовались государственной программой релокации бизнеса или все делали своими силами?

Мы все делали своими силами и от государства ничего не просили. Мы стараемся делать все сами и платить налоги, так как государству сейчас нелегко. При этом нам тоже трудно, так как сейчас не все клиенты платежеспособны. Но чтобы стабилизировать ситуацию в компании, мы проделали большую работу. Мы ведь должны продолжать работать. И когда наш клиент сможет платить деньги, то и мы сможем наполнять бюджет страны .

Временный офис в одном из отелей Львова

Сейчас Ваша команда работает из разных уголков Украины и из-за границы. Как вы организовали дистанционную работу?

Наша система IT позволяет сотрудникам, находящимся в других странах или вне офиса, выполнять свою работу дистанционно. Некоторые наши сотрудники находятся в Румынии, Англии, Франции и они много работают. Пребывание в другой стране не мешает выполнять свои задачи.

Наладить связь, роуминг и дистанционную работу нам помогал Киевстар. Я посоветовался с отделом IT, так как они разбираются в этом направлении больше, чем я, в результате выбрали то, что лучше всего подходит под задачи нашего бизнеса. Нам не пришлось тут долго думать и выбирать, так как мы сотрудничаем уже много лет, компании доверяют друг другу как партнеры.

Сам формат удаленной работы мы открыли для себя еще в 2020 году во время пандемии коронавируса. А с началом полномасштабной войны сделали бекап нашей информации на другие серверы – на случай повреждения основного сервера, в том числе на случай ракетного удара. Безусловно, мы дублировали информацию на наружных носителях, поскольку понимаем, насколько важна безопасность хранения информации и ее целостность при работе удаленно. Мы уделяем этому большое внимание и постоянно инвестируем в новые технологии и системы для обеспечения кибербезопасности. На сегодня мы готовы к разным сценариям.

Что изменилось в подходах/стратегии работы, управлении сетью за время войны по сравнению с мирным временем?

Мы не отказываемся от своих планов – несмотря на войну. Все наши довоенные планы мы хотим реализовать. И даже уже приступили к исполнению. Мы разработали стратегию на 10 лет вперед и не можем отказываться от нее.

У нас было запланировано четыре больших проекта. В частности, переход на новую операционную систему, расширение деятельности компании, например, лизинг для физических лиц, и мы хотим построить свой новый офис, который будет более комфортным и для сотрудников, и для наших клиентов, а также поможет реализовать другие наши амбициозные планы и задачи.

Мы продолжим развиваться несмотря на трудности. Мне повезло, что со мной работают такие люди, на которых я могу рассчитывать, делегировать им полномочия, не переживать, делать вместе то, что приводит к хорошему результату. В нашей команде люди работают по много лет, весь ТОП-менеджмент вырос внутри компании. Это особая атмосфера Avis.

28 февраля команда во Львове уже готова была общаться с клиентами

В какой помощи нуждаетесь сейчас? Что нужно, чтобы бизнес развивался? Партнеры, финансы, что-то еще?

Всем нам в первую очередь нужно, чтобы закончилась война. Тогда все наладится. Из актуального сейчас - есть проблема с покупкой авто и это мешает развитию бизнеса. В 2020 году на рынке авто начался кризис, связанный с дефицитом микрочипов. В 2021-2022 годах мы почувствовали влияние этого кризиса, но все же справлялись. Теперь все еще осложнилось - наши клиенты хотят ездить на новых автомобилях, а их сложно приобрести. Но сейчас я уже вижу позитивную тенденцию на рынке автомобилей. Что касается финансов, то нам бы хотелось больше финансирования от банков, для которых мы были и остаемся надежным партнером.

Почему, на ваш взгляд, бизнесу даже в условиях войны важно не останавливать свою деятельность?