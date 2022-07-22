Хайм Капельников, Avis Україна: "Компанії, які зараз не працюють, втрачають свої перспективи в майбутньому"

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Будь-який бізнес, що працює під час війни - це значний внесок у перемогу над ворогом і в розвиток економіки рідної країни. Історії, які деякі компанії пережили за 5 останніх місяців, вражають. І ця - одна з таких…

З 24 лютого компанія Avis Україна, яка надає авто у оренду та лізинг, пережила масову релокацію на захід України, її співробітники розшукували та знаходили свої авто, залишені клієнтами по європейським містам, а зараз - вже 95% працівників повернулись до офісу в Києві.



Сьогодні у нашому спецпроекті "Бізнес працює", який ми робимо у партнерстві з компанією Київстар, неймовірна історія про автомобільний бізнес, який не лише не зупинився, а й продовжує шукати шляхи розвитку під час війни - у інтерв'ю з Хаймом Капельниковим, Avis Україна.

Хайме, розкажіть коротко про компанію. Як давно працює, які послуги надає?

Український Avis входить до міжнародної групи Avis Budget Group. Компанія була заснована 1946 року в Детройті. Займається прокатом та лізингом автомобілів. Бізнес розпочинався з трьох автомобілів в аеропорту Детройта, а сьогодні група працює у 180 країнах світу і має 11 тисяч прокатних станцій. В Україні ми працюємо з 1997 року. У фокусі уваги нашої діяльності всі види оренди: короткострокова та довгострокова, а також оперативний лізинг.

У нашому арсеналі 3 600 автомобілів. У команді працює 120 професіоналів у всіх містах України. Головний офіс у Києві. В основному ми представлені в містах-мільйонниках – Львів, Дніпро, Харків, Київ та Одеса, де у нас є представництва, а до 2014 року ми були присутні також у Донецьку та Сімферополі. У регіонах України, де немає офісів, працює підтримка наших лізингових клієнтів.

Хто ваші клієнти в Україні?

Здебільшого це міжнародні компанії та великий український бізнес, а також приватні особи, насамперед іноземці, які відвідують Україну з метою туризму чи бізнесу.

Як війна вплинула на ваш бізнес?

Незважаючи на війну, ми й досі продовжуємо працювати та підтримувати наших клієнтів, при цьому вже не лише в Україні, а й за кордоном, оскільки частина клієнтів тимчасово виїхала на наших автомобілях за межі країни.

Ми не плануємо закривати свої представництва навіть у тих містах, які зараз під обстрілами – той же Дніпро чи Харків. Так само як і не думаємо про припинення бізнесу в Україні. Так, ми розуміємо і тверезо оцінюємо ситуацію. Водночас, віримо у майбутнє України, тому наші інвестиції у бізнес лише збільшуватимуться . Ми хочемо та готові вкладати гроші в українську економіку.

Як і багато хто, до останнього ми не хотіли вірити у військове загострення та вторгнення. Однак, маючи досвід 2014 року, коли нам довелося евакуювати бізнес та співробітників із Криму та Донецька, у листопаді-грудні 2021 року ми почали обговорювати план дій на випадок повномасштабного вторгнення як для співробітників компанії, так і для клієнтів. Наша філософія в компанії – сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. На жаль, так і сталося. У перші дні війни ми приділили увагу безпеці співробітників та евакуювали тих, хто хотів це зробити. Але були й ті, хто їхати не захотів. Частина команди залишилася у Харкові, Києві, Одесі та Дніпрі.

У четвер, 24 лютого, ми розпочали реалізацію плану евакуації. Співробітники приїхали до Львова, їх оперативно розселили. Також ми мали групу співробітників, яка вивозила потрібноге обладнання. Через деякий час частину команди ми евакуювали до Польщі – винайняли житло на три місяці. Для нас було важливо у цей період надати співробітникам як фізичну, так і фінансову безпеку, при цьому продовжити роботу, підтримувати клієнтів, сплачувати податки.

Вже в суботу, 26 лютого, наш офіс функціонував на новій локації, і ми були готові працювати. При цьому офіси у Харкові, Одесі та Дніпрі на якийсь час довелося закрити, а київський офіс працював лише кілька годин на день.

Було складно. Перша складність, яку ми вирішили, — комунікація. Зв'язок був постійним через різні канали. Друга — це підтримка наших клієнтів, сприяння евакуації, випуск довіреностей на автомобілі та зелені карти. Тобто наш план передбачав, що ми видаємо дозволи усім нашим клієнтам, які хочуть виїхати на наших автомобілях за межі України. Я особисто перший тиждень займався виключно евакуацією та опрацюванням маршрутів з урахуванням ситуації, що динамічно змінювалася, - і для нашого персоналу, і для клієнтів, оскільки багато хто не знав, куди їхати або боялися виїжджати. 24/7 я був на зв'язку. Одночасно ми працювали над визначенням геолокації автомобілів всього нашого парку.

Колона авто, на яких українці евакуювались до Польщі і залишили автомобілі там

Бути на зв'язку – зараз це набуло особливого значення. Що для вас особисто значить - «бути на зв'язку»?

У минулому моя професія була пов'язана із зв'язком. Тому, як ніхто інший, я розумію, що зв'язок – це все. Без нього ти не можеш знати, що з твоєю командою все гаразд, не можеш вести бізнес, керувати людьми, спілкуватися з клієнтами. Не можеш організувати процеси в нових умовах. А умови зараз такі, що я тим більше розумію, наскільки складно телеком-операторам надавати нам можливість бути на зв'язку. Адже мережу доводиться постійно відновлювати, десь навіть під обстрілами – це дуже складно і важливо. Весь цей час я та мої співробітники – і в Україні, і вже за кордоном – ми весь час могли спілкуватися. Київстар – такий самий бізнес, як і ми, який не припиняє працювати під час війни та забезпечує зв'язком інших, надаючи їм можливість працювати. А бути на зв'язку в команді та з клієнтами – це те, що рухає нас, наш бізнес, робить нас більш успішними.

Бути на зв’язку з близькими, командою та клієнтами – надважливо. Особливо – в кризових ситуаціях. Щоб організувати зв’язок з усіма працівниками компанії, незалежно від того, де вони зараз – в Україні чи за кордоном, – а також налагодити роботу працівників звідусіль, звертайтесь за консультацією до Київстар. Наші фахівці допоможуть обрати рішення, які найбільше підходять саме вашій компанії. Для нових клієнтів діє акція: -50% на плату за тариф протягом перших 6 місяців після підключення.

Ситуація із бізнесом зараз змінюється?

Постійно. Так, вона більш-менш стабілізувалася, але досі ми стикаємося з новими проблемами та викликами. Так, наприклад, нам довелося організовувати нові бізнесові зв'язки з міжнародними партнерами – компаніями бренду Avis за кордоном, щоб забезпечити обслуговування наших клієнтів, які тимчасово виїхали до інших країн.

Наразі бізнес-активність повертається. З квітня ми працюємо в київському офісі, до столиці повернулося 95% персоналу, при цьому кожен співробітник мав вибір повертатися чи ні. Ми працюємо позмінно, тому що під час повітряної тривоги у нашому сховищі не може перебувати понад 50 осіб одночасно. І зовсім небагато наших колег досі перебувають за кордоном.

Наскільки відновився ваш бізнес на ринку України у відсотковому співвідношенні?

Ми навіть у березні примудрялися постачати машини клієнтам, на яких співробітники клієнтів евакуювалися у безпечніші місця. Щоправда, прокат як просів на 50%, так і не поновився досі. Ця послуга завжди мала попит, але зараз в Україні мало іноземців, а українці не їдуть у відпустку.

А в лізингу все стабільно, тому що у нас дуже гарний портфель клієнтів. Із них 95% продовжують стабільно платити за послуги. Звісно, ​​є й проблемні моменти. 5% нашого автопарку зараз досі перебуває за кордоном. Це автомобілі, які нам також необхідно обслуговувати та ремонтувати, але ми поступово і цьому даємо раду.

Ви сказали, що частина автопарку зараз за кордоном. Як ви рятували майно компанії з огляду на те, що ваші автомобілі перебувають у користуванні в інших людей?

З перших днів війни автомобілі стали засобом евакуації. Саме на них багато клієнтів виїхали як на захід України, так і за кордон. На жаль, деякі автомобілі залишилися на захоплених та тимчасово окупованих росією територіях. Загалом нам знадобилося близько місяця, щоб визначити місцезнаходження всіх наших автомобілів.

Частину машин клієнти залишали у максимально захищених місцях. Але ми знаємо й факти примусового вилучення окупантами нашого майна. Був випадок, коли російські солдати вигнали з машини цілу родину з дітьми, яка намагалася виїхати з окупованої території. Всі ці факти важливі та відображені у наших звітах для засновників– для розуміння та своєчасного оперативного прийняття рішень.

Ми й сьогодні продовжуємо моніторити ситуацію, щоб коли це буде можливо, негайно евакуювати наші автомобілі.

Перегін автівок з Польщі до України

Які загальні збитки компанії за 4 місяці повномасштабної війни?

Попередньо – близько $1 млн. Це втрачені автомобілі та резерви проблемної заборгованості. Звичайно ж, ця сума без збитків від зниження ділової активності в результаті війни.

Яка роль ваших співробітників у тому, як компанія пройшла через ці випробування?

Важко виділити когось одного, тому що вся наша команда працює у нових реаліях для забезпечення стабільної роботи компанії. Проте тут скоріше важливо, що було заплановано та що спрацювало. Адже план – це добре. Але він на папері, а щоб його реалізувати, завжди потрібні люди та їхні зусилля. І є обставини, які втручаються у плани. Наприклад, ми планували, що у разі початку вторгнення росії, директор IT-департаменту разом з обладнанням евакуюється в перший же день війни, але за сімейними обставинами він не зміг це зробити. Тому план довелося оперативно змінювати. Або інший приклад, коли завдяки нашому IT-відділу ми у віддаленому режимі «піднімали» сервери. Ми проводили підготовку в офісі: у разі перебоїв з електрикою потрібно було все запустити за допомогою автономної станції, яка підтримує роботу серверів. Ми робили все, щоб знизити ризики втрати інформації, якщо сервери пошкоджені або знищені.

Кожен зараз має брати на себе відповідальність і працювати, щоб якнайшвидше відновити економіку України. Хайм Капельников Avis Україна

Що нам допомогло – це ті документи, які були розроблені ще наприкінці 2021 року на випадок екстреної ситуації. У цих детальних інструкціях було чітко прописано алгоритм дій: з ким тримати зв'язок, куди як рухатися тощо. І навіть якщо на той момент люди не вірили, що можливе вторгнення, документи вони прочитали і в головах щось відклалося. Це допомогло не розгубитися першого дня повномасштабної війни. Наші співробітники мали виїжджати не групою машин однією дорогою, а різними маршрутами. Хтось вивозить документи, інші – ключі тощо. Адже їхати групою машин було небезпечно — раптом можна було втратити все. Наші співробітниці з маркетингу та бухгалтерії зробили кілька виїздів за кордон, щоб забрати там автомобілі, залишені клієнтами. Вони їхали до Польщі, знаходили авто та поверталися на них в Україну. Загалом команда чудово спрацювала.

Ви тимчасово релокували свій бізнес до Львова. Наскільки це було важко? Ви скористалися державною програмою релокації бізнесу чи все робили самотужки?

Ми все робили самотужки, і від держави нічого не просили. Ми намагаємося робити все самі та сплачувати податки, оскільки державі в цей час нелегко. При цьому нам теж важко, тому що зараз не всі клієнти є платоспроможними. Але щоб стабілізувати ситуацію в компанії, ми провели велику роботу. Адже ми повинні продовжувати працювати. А коли наш клієнт зможе платити гроші, то ми зможемо наповнювати бюджет країни.

Тимчасовий офіс у одному з готелів Львова

Зараз ваша команда працює з різних куточків України та з-за кордону. Як ви організували дистанційну роботу?

Наша система IT дозволяє співробітникам, які знаходяться в інших країнах або поза офісом, виконувати свою роботу дистанційно. Деякі наші працівники знаходяться в Румунії, Англії, Франції, і вони багато працюють. Перебування в іншій країні не заважає виконувати свої завдання.

Налагодити зв'язок, роумінг та дистанційну роботу нам допомагав Київстар. Я порадився з відділом IT, оскільки вони знаються на цьому більше, ніж я, в результаті вибрали те, що найкраще підходить під завдання нашого бізнесу. Нам не довелося тут довго думати чи вибирати, оскільки ми співпрацюємо вже багато років, компанії довіряють одна одній як партнери.

Сам формат віддаленої роботи ми відкрили для себе ще 2020 року під час пандемії коронавірусу. А з початком повномасштабної війни зробили бекап нашої інформації на інші сервери – на випадок ушкодження основного сервера, зокрема на випадок ракетного удару. Безумовно, ми дублювали інформацію на зовнішніх носіях, оскільки розуміємо, наскільки важливою є безпека зберігання інформації та її цілісність при роботі віддалено. Ми приділяємо цьому велику увагу та постійно інвестуємо у нові технології та системи для забезпечення кібербезпеки. На сьогодні ми готові до різних сценаріїв.

Що змінилося у підходах/стратегії роботи, керуванні мережею за час війни порівняно з мирним часом?

Ми не відмовляємось від своїх планів – незважаючи на війну. Усі наші довоєнні плани ми хочемо реалізувати. І навіть уже розпочали їхнє виконання. Ми розробили стратегію на 10 років наперед і не можемо відмовитись від неї.

У нас було заплановано чотири великі проекти. Зокрема, перехід на нову операційну систему, розширення діяльності компанії, наприклад, лізинг для фізичних осіб, і ми хочемо побудувати свій новий офіс, який буде комфортнішим і для співробітників, і для наших клієнтів, а також допоможе реалізувати інші наші амбітні плани та завдання.

Ми продовжимо розвиватися попри труднощі. Мені пощастило, що зі мною працюють такі люди, на яких я можу розраховувати, делегувати їм повноваження, не переживати, робити разом те, що веде до хорошого результату. У нашій команді люди працюють багато років, весь ТОП-менеджмент виріс всередині компанії. Це особлива атмосфера Avis.

28 лютого команда у Львові вже готова була спілкуватися з клієнтами

Якої допомоги потребуєте зараз? Що потрібно, щоб бізнес розвивався? Партнери, фінанси, ще щось?

Усім нам насамперед потрібно, щоб закінчилася війна. Тоді все налагодиться. З актуального зараз – є проблема з купівлею авто і це заважає розвитку бізнесу. У 2020 році на ринку авто почалася криза, пов'язана з дефіцитом мікрочіпів. У 2021-2022 роках ми відчули вплив цієї кризи, але все ж таки справлялися. Тепер все ще ускладнилося – наші клієнти хочуть їздити на нових машинах, а їх складно придбати. Але зараз я бачу вже позитивну тенденцію на ринку автомобілів. Щодо фінансів, то нам би хотілося більше фінансування від банків, для яких ми були і залишаємося надійним партнером.

Чому, на вашу думку, бізнесу навіть в умовах війни важливо не зупиняти свою діяльність?