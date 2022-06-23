"Основная ценность — это наши работники", — Петр Мельник, Agricom Group, о том, как компания пережила оккупацию и вернулась на довоенный ритм работы

С первых дней войны завод по изготовлению безглютеновых овсяных хлопьев "Добродія" попал под оккупацию и оставался в ней до отступления российских агрессоров из Черниговщины. О том, что после себя оставил враг и как быстро предприятие возобновило работу и экспорт – в рамках совместного спецпроекта компании Киевстар и Delo.ua "Бизнес работает" рассказал Петр Мельник, президент Украинского Клуба аграрного бизнеса, совладелец и исполнительный директор Agricom Group.

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О начале войны и релокации

– На каком этапе была компания во время полномасштабного вторжения? Вы готовились к войне?

- Мы, наверное, как и 99% украинских бизнесов, не думали, что может произойти такая вещь, как полномасштабная война, и к этому не готовились от слова вообще. Единственное, что мы рассматривали, это экономические затруднения, которые могут произойти во время более агрессивных действий на Донбассе. На севере Луганщины у нас находился земельный кластер, и на него осенью прошлого года мы нашли покупателя, а в начале войны были на этапе подписания соглашения. Часть активов в Луганской области мы продали, а за часть - получили предоплату. И должны были закрывать соглашение 27 февраля. Мы расширялись. Стартовал инвестпроект – вторая очередь строительства нашего завода. На май месяц планировали открытие. Четыре года назад в мае мы открывали первую очередь нашего завода, поэтому вторую хотели приурочить к годовщине. То есть все были полны оптимизма, но и доля тревожности росла.

Но в 5 утра 24 февраля меня разбудили звонки директоров из Черниговщины. Я в этот момент был у мамы в Ровно. Из Киева, Житомира, Чернигова начались звонки – мы стали анализировать ситуацию. Я благодарен нашей невероятной команде, которая в очередной раз проявила себя в этой кризисной ситуации. Решения строились по принципу – безопасность людей превыше всего. Поэтому мы решили держать связь и ежедневно анализировать через наших сотрудников, что делать в случае чрезвычайных ситуаций . А поскольку многие наши предприятия были на передовой (в областях, подвергшихся вторжению - ред), мы отслеживали ситуацию на фронте, чтобы сообщать людям, работающим в том регионе.

– Что вы сделали, когда в первые недели войны враг начал углубляться на территорию Украины?

- Мы предлагали сотрудникам в опасных регионах три направления эвакуации - на запад, за границу или в Житомирский кластер, который тогда казался безопасным. На самом деле я мало лично занимался эвакуацией - руководители наших подразделений настолько самостоятельны в принятии решений, что ко мне обращались разве что с просьбой взять тот или иной служебный транспорт для эвакуации. Такие кейсы были каждый день. Все сотрудники контактировали между собой и эвакуация произошла легко, если можно так сказать. Всех, кто хотел, мы переселили за три волны релокации.

– А была ли возможность перевезти что-то из бизнеса – продукцию, производственные мощности?

- В первые дни всю продукцию, которая была у нас на заводе, мы пытались переправить в Чернигов или отдать общинам близ города. У нас были большие остатки продукции на складах – где-то 400 тонн. Но мы успели раздать всего 2-3 машины, и потом все было заминировано. Завод мы остановили и как смогли подготовились к его консервации.

Случилась у нас и трагическая ситуация, когда орки в начале марта проехали мимо завода, ребята позвонили и сказали "Прошла большая колонна техники, и, скорее всего, мы в оккупации". Мы сказали, чтобы они расходились и договорились с общиной, чтобы они разбирали овес для своих нужд. Но, к сожалению, какой-то отряд орков зашел на завод – искали там военных. Затем проверили телефоны у сотрудников, которые там были. У одного из ребят что-то нашли, возможно, патриотические фотографии, и они его задержали, а потом он исчез. Когда завод освободили, мы нашли этого парня убитым. Это ужасная ситуация. Мы поддерживаем его семью, но можно ли такую потерю компенсировать.

После этой истории наши позвонили в черниговский кластер, сказали, что орки проверяют телефоны (а враги уже были близко), и сказали им, чтобы все шли домой и чистили телефоны.

О потерях и важности быть на связи

– А какая ситуация с кражами со стороны оккупантов?

– Мы оставили базу абсолютно пустой. Там оставалось много горючего – мы готовились к посевной – но его слили, чтобы не досталось врагу. Также вывели из строя тракторы, чтобы орки ими не смогли воспользоваться. Это было правильное решение потому, что потом нашу агроплощадку три дня обстреливали – уничтожили почти все здания, технику. Слава Богу там никого не было. Линия фронта проходила прямиком через наш кластер, поэтому там на Черниговщине у нас было очень много прилетов. Там до сих пор небезопасно, буквально на днях на мине взорвался тракторист из соседнего хозяйства. А мы ждем, пока саперы очистят наши поля.

Последствия оккупации хозяйства. Фото из архива Agricom Group

– Как вы поддерживали связь все эти дни?



– Слава Богу Киевстар работал везде. Также у нас существуют свои группы в мессенджерах по разным направлениям, и они тоже активно работали. Затем, после начала войны, создали группы "Помощь ВСУ", где общались чем и где можно помочь нашим воинам.

Также с помощью мобильного интернета, мы имели доступ к нашим камерам наблюдения, следили за передвижением вражеской техники и передавали эту информацию в ВСУ.

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– За время оккупации как можно оценить потери компании?

– На Луганщине мы потеряли около 9 миллионов долларов. С начала апреля с людьми нет связи – там мы потеряли новый элеватор, кучу оборудования. На Черниговщине прямые убытки - 2-3 миллиона долларов. Мы до сих пор разбираем завалы и рассчитываем ущерб. Очень много средств было вложено в посевную, и они утрачены. Завод наш ограбили, но хорошо, что мы успели многое раздать людям. Когда мы заехали на завод, мне было противно смотреть, как жили эти звери - они там где ели, там и опорожнялись. Это притом, что на заводе были современные туалеты.

– Кроме материальных потерь, какие сейчас существуют проблемы?

- Наши партнеры пошли нам на встречу. Некоторые даже совершили предоплату, чтобы мы запустили завод. У нас были свободные средства на счетах в начале войны, но мы договорились с партнерами, что будем помогать из них ВСУ. Так мы вышли в ноль – пошли ва-банк, потому что понимали что с орками никто из нас работать не будет.

Главный вопрос с начала войны – максимально помочь военным. Закупали кожу для завода, производившего военную обувь, продукты. Наши логистические каналы были сильно разрушены, были проблемы с дизельным топливом.

Сейчас у аграриев интересная ситуация, когда никто на себя одеяло не тянет. Если нужна помощь, то я пишу в группу Украинского клуба аграрного бизнеса (и многие другие пишут), что нужна сеялка, и сразу куча предложений с помощью. Сейчас аграрии – большое коммьюнити, которое помогает друг другу.

Но есть проблемы с пересечением границы. Большую часть продукции по нашим контрактам мы продали до начала войны. Сейчас за границу мы возим только хлопья – подорожал транспорт, но я склоняю голову перед нашей командой, которые делают невероятные вещи по возобновлению холдинга.

У нас часть удобрений была выкуплена у компании, расположенной в Чернигове – их бомбили так, что там были очень сильные пожары. Но после деоккупации и разминирования оказалось, что цистерна с нашими удобрениями уцелела. Через две недели нам ее вернули.

Что касается персонала, то ни сокращать штат, ни зарплату мы не планируем. В первые месяцы мы заморозили зарплаты, но обязались выплатить эти средства позже. И мы выполнили это обещание.

О планах на будущее

– Какие планы на будущее?

– Заканчиваем строить склад, который планировали до войны. Отстаем от графика на три месяца. Сейчас договариваемся о доставке оборудования. Все проекты мы восстановили и все сейчас идет в таком же ритме, как и до войны. Наши партнеры тоже помогают армии, но мы вместе с ними еще и работаем над восстановлением экономики, чтобы привлекать инвестиции.

Новыми направлениями очень хочется заняться, но сейчас не ко времени. Все люди сейчас в полуразрушенном состоянии – жены в эвакуации с детьми. И у нас есть много задач, которые нужно закончить. Забот хватает.

– Какие инновации вы применяете в работе компании сейчас?

– Я был бы очень рад реализовать наш проект с Киевстаром. Мы инновационный холдинг – у нас все отцифровано, и мы сильно зависим от качества связи. Сейчас в режиме онлайн я могу видеть, что делает вся моя техника, какие задачи выполняет, какой у нее трек в поле и многое другое. Это все идет по каналам связи, которые нам предоставляет Киевстар.

Мы благодарны Киевстару за помощью в реализации этого проекта с коммуникациями. Это очень важно не только для бизнеса, но и для всех людей – сказать о себе, услышать родных. Чем доступнее и быстрее будет связь – тем лучше для всех.