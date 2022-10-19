"Киевстар" продлил отмену платы за роуминг за границей до конца 2022 года

Мобильный оператор "Киевстар" продлил действие бесплатной услуги "Роуминг как дома" до конца 2022 года. Как говорится в сообщении компании, ею сейчас пользуются более 1 миллиона из 2 миллионов находящихся за рубежом абонентов "Киевстар".

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"За короткое время команде "Киевстар" вместе с партнерами удалось запустить сервис, который предлагает в Европе даже лучшие условия, чем единая роуминговая зона ЕС... "Роуминг как дома" – исключительное решение для поддержки украинцев, и хоть оно временное, но нам с коллегами по рынку, европейскими партнерами, регулятору удалось продлить его до конца этого года", - сказано в нем.

Как отметил руководитель департамента дополнительных услуг и операторских отношений "Киевстар" Александр Галушко, в будущем компания будет работать над долговременным решением на рыночных началах.

"Кроме этого, "Киевстар" продолжает развивать услугу "Роуминг как дома". Например, раньше у всех абонентов постоплаты в роуминге вместо условий их тарифа действовал отдельный пакет услуг, который был универсальным. С начала октября во многих тарифах постоплаты клиенты могут использовать услуги именно своего основного пакета. К примеру, абоненты с тарифом "Ваш Оптимум" получают не 15 Гб трафика, а безлимитный мобильный интернет", - сообщили в компании

Также "Киевстар" запустил "Суперсилу Роуминг" – дополнительную услугу, которую можно подключить без доплат, благодаря которой абоненты будут получать 50 бонусов (1 бонус соответствует 1 гривне), которые смогут использовать по своему усмотрению на интернет, разговоры или SMS. Например, в Польше на эти бонусы можно получить 500 Мб интернета или 50 минут звонков, а в ОАЭ – 250 Мб или 25 минут.

В компании указывают, что с начала полномасштабного вторжения России уже предоставили клиентам бесплатных услуг или бонусов на сумму более 560 миллионов гривен и продолжают предоставлять их далее клиентам на освобожденных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Источник фото: ua.depositphotos.com