Vodafone запустил услугу "Геопоиск", которая поможет узнать местонахождение близких

Мобильный оператор Vodafone запустил услугу Геопоиск – бесплатное решение для поиска местонахождение близких. Чтобы воспользоваться услугой, не нужно устанавливать никакие приложения. Информация передается удобным и привычным защищенным каналом – с помощью SMS.

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Об этом сообщила пресс-служба Vodafone.

Услуга позволяет узнать, где находится человек, за которого вы переживаете. Для этого используются технологические возможности мобильной сети Vodafone.

Чтобы воспользоваться услугой, не нужно устанавливать никакие приложения. Также абоненту, местонахождение которого вы хотите узнать, не нужно иметь доступ к интернету. Информация передается удобным и привычным защищенным каналом – с помощью SMS.

Чтобы начать пользоваться услугой, необходимо получить подтверждение от человека, местонахождение которого вы планируете просматривать. Для этого нужно:

отправить SMS с текстом Старт на номер 5500

в ответ на SMS предоставить номер телефона человека, разрешение которого нужно получить.

После получения разрешения, можно в любой момент убедиться, где находится ваш близкий человек. Для этого нужно отправить на номер 5500 SMS с текстом Поиск и номером человека, которого вы хотите найти. Например "Поиск +380ХХХХХХХХХ". В ответ придет сообщение с координатами: "Абонент +380ХХХХХХХХХ 31.05.22 в 15:10 находился в таком радиусе: и ссылка на местонахождение".

Максимально к услуге можно подключить пять номеров. Также SMS с запросом подтверждения поступит человеку, о котором вы беспокоитесь. Предоставленное разрешение будет действовать 30 дней.

Каждый раз человеку, которого вы ищете, будет поступать SMS о вашем запросе с возможностью отклонить свое разрешение на просмотр местоположения.

Для безопасности абонента, местонахождение которого вас интересует, вы получите данные о его местонахождении с приблизительным радиусом 3 км. На карте также будут указаны дата и время, когда его местонахождение было определено.

Услуга доступна с 7 сентября и предоставляется бесплатно. Пока услуга работает в тестовом режиме, отзывы о работе сервиса можно оставлять в чате My Vodafone или по номеру 111.

Напомним, что мобильный оператор lifecell 5 сентября запустил в Украине звонки Voice over Wi-Fi в тестовом режиме. Технология позволяет абонентам совершать голосовые звонки на базе Wi-Fi сети.