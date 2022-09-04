В Украине начнут тестирование экстренных уведомлений через телефоны: все подробности

С 7 сентября в 18 регионах Украины (без полностью или частично оккупированных и без Сумской области) начнется тестирование новой системы оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях с помощью операторов мобильной связи "Киевстар", Vodafone и lifecell.

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Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, новая система оперативного информирования будет работать благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием – более быстрое получение уведомлений и гибкость в выборе локаций для информирования.

Сообщения будут поступать абонентам мобильных операторов, которые находятся в радиусе действия выбранных базовых станций мобильной связи. Таким образом, ГСЧС сможет отправлять информацию жителям конкретного населенного пункта, области или по всей Украине, в зависимости от ситуации.

Звуковой сигнал о поступлении сообщения будет даже в том случае, если звук на телефоне выключен, чтобы на уведомление обязательно обратили внимание и реагировали в соответствии с инструкциями и советами по действиям в различных угрозах. Громкий сигнал вместе с вибрацией будет продолжаться 15-20 секунд или до момента отключения уведомления человеком.

"Несмотря на все указанные преимущества, технология Cell Broadcast имеет некоторые ограничения со стороны абонентского оборудования (телефонов) – старые модели телефонов (до 2019 года выпуска) с большой вероятностью не смогут принимать оповещения Сell Broadcast", - отмечают в госслужбе.

Также для приема сообщений на смартфоне должна быть установлена операционная система Android версии 11 и выше или iOS от версии 14.5. В ГСЧС говорят, что в будущем вместе с производителями смартфонов будут расширять список моделей, которые смогут получать такие сообщения.

На первом этапе, то есть с 7 сентября, будут проходить рассылки только тестовых сообщений для проверки работы системы. Они не будут связаны с возникновением реальной чрезвычайной ситуации и не потребуют действий со стороны граждан.

Это будет касаться, как отмечено выше, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и Киева.

Чтобы убедиться, что уведомления точно смогут поступать, в ГСЧС советуют сначала проверить, активна ли SIM-карта и доступна ли сеть мобильного оператора. Если режим "В самолете" включен, его нужно отключить. Также следует обновить операционную систему на смартфоне, если используется старая.

"Рекомендуем проверить, что получение уведомлений включено в настройках смартфона. В зависимости от производителя настройки получения экстренных оповещений могут быть в разделе "Уведомления" (Samsung, iPhone, OnePlus), "Звук и вибрация" (Huawei), "Безопасность и пароли" (Xiaomi)", - указывают в ведомстве.

Также они могут называться "Экстренные оповести" для iPhone, "Чрезвычайные угрозы" и "Серьезные угрозы" для телефонов с ОС Android.

ГСЧС убедительно не рекомендует гражданам отключать получение уведомлений об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации или о воздушной тревоге, а также советует следить и за другими системами оповещения, а именно за сигналами "Внимание всем", которые подаются с помощью электросирен и сигнально-громкоговорящих устройств, и получать информацию о чрезвычайных ситуациях через телевидение, радиовещание и интернет

Источник фото: ua.depositphotos.com