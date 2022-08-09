В Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree

В Украине стало доступно для скачивания на Android и iOS мобильное приложение по минной безопасности MineFree, которое сообщает владельцу смартфона об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов, которые могут быть рядом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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В приложении доступна карта опасных территорий, соответственно пользователь будет получать уведомления о приближении к опасному объекту/территории.

В MineFree можно просмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории, согласно данным ГСЧС. Фото: скрин приложения Три основные функции MineFree. Фото: скрин приложения В MineFree можно ознакомиться со справочником ГСЧС, в котором есть фото и описание взрывоопасных предметов. Фото: скрин приложения

Кроме того, в приложении можно ознакомиться со справочником ГСЧС, в котором есть фото и описание взрывоопасных предметов, а также сообщить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.

"Приложение разработано в максимально удобной форме для использования гражданами разных возрастов. Дизайн и интерфейс приложения внедрили агентства Grape и Axicube, а концепцией и разработкой занимались компании Eleken и Quantumobile. Разработчики приложения планируют постоянно совершенствовать его возможности", — резюмировали в ГСЧС.

С 24 февраля силы ГСЧС изъяли более 176 тысяч взрывоопасных предметов на территории Украины. При этом на сегодняшний день более 30% территории страны сейчас считается потенциально загрязненной разными боеприпасами и взрывными устройствами.

Напомним, ранее ГСЧС заявляла, что разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет. Общее количество мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% от всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.