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В Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree
В Украине стало доступно для скачивания на Android и iOS мобильное приложение по минной безопасности MineFree, которое сообщает владельцу смартфона об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов, которые могут быть рядом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
В приложении доступна карта опасных территорий, соответственно пользователь будет получать уведомления о приближении к опасному объекту/территории.
Кроме того, в приложении можно ознакомиться со справочником ГСЧС, в котором есть фото и описание взрывоопасных предметов, а также сообщить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.
"Приложение разработано в максимально удобной форме для использования гражданами разных возрастов. Дизайн и интерфейс приложения внедрили агентства Grape и Axicube, а концепцией и разработкой занимались компании Eleken и Quantumobile. Разработчики приложения планируют постоянно совершенствовать его возможности", — резюмировали в ГСЧС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
С 24 февраля силы ГСЧС изъяли более 176 тысяч взрывоопасных предметов на территории Украины. При этом на сегодняшний день более 30% территории страны сейчас считается потенциально загрязненной разными боеприпасами и взрывными устройствами.
Напомним, ранее ГСЧС заявляла, что разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет. Общее количество мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% от всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.