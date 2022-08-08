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Житель Киевской области взорвал гранату в собственной квартире
Житель Киевской области у себя на квартире пытался разобрать гранату РГО и случайно выдернул кольцо из-за чего граната детонировала. Сам мужчина не пострадал. Об этом на своем Facebook сообщил начальник Национальной полиции Киевщины Андрей Небытов.
"В своей квартире хозяин пытался разобрать гранату "РГО", дернул за предохранительное кольцо, произошла детонация. На кадрах с места происшествия виден красноречивый результат такой игры. Взрывной волной уничтожило мебель, сам хозяин чудом не пострадал. Теперь же будет нести уголовную ответственность за незаконное хранение гранаты", — написал Небытов.
По его словам, это уже второй случай за последние 7 дней в Броварском районе, когда неосторожность могла стоить жизни. Т1 августа 43-летний житель Броваров получил травму рук после манипуляций с гранатой.
"Еще раз призываю граждан помнить о мерах безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. Если же имеете незарегистрированное оружие, гранаты, боеприпасы, не рискуйте, лучше сдавайте, тогда сможете избежать ответственности", - написал начальник полиции Киевской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее ГСЧС заявлялаа, что разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет. Общее количество мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.