Житель Киевской области взорвал гранату в собственной квартире

Житель Киевской области у себя на квартире пытался разобрать гранату РГО и случайно выдернул кольцо из-за чего граната детонировала. Сам мужчина не пострадал. Об этом на своем Facebook сообщил начальник Национальной полиции Киевщины Андрей Небытов.

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"В своей квартире хозяин пытался разобрать гранату "РГО", дернул за предохранительное кольцо, произошла детонация. На кадрах с места происшествия виден красноречивый результат такой игры. Взрывной волной уничтожило мебель, сам хозяин чудом не пострадал. Теперь же будет нести уголовную ответственность за незаконное хранение гранаты", — написал Небытов.

По его словам, это уже второй случай за последние 7 дней в Броварском районе, когда неосторожность могла стоить жизни. Т1 августа 43-летний житель Броваров получил травму рук после манипуляций с гранатой.

"Еще раз призываю граждан помнить о мерах безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. Если же имеете незарегистрированное оружие, гранаты, боеприпасы, не рискуйте, лучше сдавайте, тогда сможете избежать ответственности", - написал начальник полиции Киевской области.

Напомним, ранее ГСЧС заявлялаа, что разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет. Общее количество мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.