В Україні запрацював мобільний застосунок із мінної безпеки MineFree

В Україні став доступний для скачування на Android та iOS мобільний застосунок із мінної безпеки MineFree, який повідомляє власника смартфону про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, які можуть буди поруч. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В додатку доступна мапа небезпечних територій, відповідно користувач буде отримувати сповіщення про наближення до небезпечного об’єкту/території.

У MineFree можна переглянути карту, на якій позначені потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС. Фото: скрін додатку Три основні функції MineFree. Фото: скрін додатку В MineFree можна ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів. Фото: скрін додатку

Крім того, у додатку можна ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів, а також повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

"Застосунок розроблений у максимально зручній формі для використання громадянами різних вікових категорій. Дизайн та інтерфейс застосунку впровадили агенції Grape та Axicube, а концепцією та розробкою займалися компанії Eleken та Quantumobile. Розробники застосунку планують постійно удосконалювати його можливості", — резюмували в ДСНС.

З 24 лютого сили ДСНС вилучили більше ніж 176 тисяч вибухонебезпечних предметів на території України. При цьому на сьогоднішній день понад 30% території країни зараз вважається потенційно забрудненою різними боєприпасами та вибуховими пристроями.

Нагадаємо, раніше ДСНС заявляла, що розмінування українських територій може зайняти від 5 до 10 років. Загальна кількість мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% усіх виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів.