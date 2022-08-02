Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химической и радиационной опасности

Уведомления приложения "Воздушная тревога" теперь будут касаться и возможной химической и радиационной опасности.

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Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, обновление уже доступно пользователям iOS, Android и Huawei. Если приложение не обновилось автоматически, необходимо обновить его вручную или установить повторно.

Таким образом, в целом приложение версии 4.0 будет извещать о начале и завершении пяти типов тревог: воздушная тревога, артиллерийский обстрел, уличные бои, химическая угроза и радиационная опасность.

Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы. Если в городе или области зафиксировано несколько тревог, оповещения поступят последовательно.

Информацию обо всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях, координацию тревог обеспечивают дежурные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, для удобства и быстрой навигации официальная карта тревог в рамках очередного обновления была вынесена в отдельное меню. Чтобы отслеживать тревоги по всей Украине, нужно перейти в меню "Карта" на главной странице приложения. Кроме того, доступна веб-версия карты по адресу map.ukrainealarm.com.

В версии 4.0 также обновился раздел "Полезное": там добавлены ссылки на бот для информирования о перемещении оккупантов "е-Враг" и сайт для поиска жилья "Помогай".

Приложение "Воздушная тревога" разработано Ajax Systems вместе с IT-компанией Stfalcon и при поддержке Минцифры. По данным ведомства, оно было загружено уже более 11 миллионов раз.

Источник фото: ua.depositphotos.com